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الاحتلال يفجر منازل في مخيم طولكرم

السبت 01 فبراير 2025 12:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفجر منازل في مخيم طولكرم



طولكرم/سما/

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، منازل في وسط مخيم طولكرم في إطار عدوانها المتواصل عليه وعلى المدينة.

وذكر شهود عيان، أن أصوات انفجارات متتالية تسمع من داخل المخيم وتحديدا في حارة النادي، مع تصاعد للدخان بشكل كثيف، ناتجة عن تفجير الاحتلال لعدد من المنازل تزامنا مع إحراقها للشوادر، ما تسبب في إلحاق دمار واسع وخسائر فادحة في ممتلكات المواطنين.

وأضاف شهود العيان أن قوات الاحتلال تنشر دوريات المشاة في كافة حارات المخيم، مع تواجد القناصة داخل المنازل والبنايات العالية بعد الاستيلاء عليها وطرد اصحابها منها.

وتواصل قوات الاحتلال إخلاء المواطنين من منازلهم قسرا وتحت تهديد السلاح بشكل واسع من حارات الغانم والمطار وابو الفول والنادي والشهداء.

وتمكنت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني مساء اليوم، من دخول بعض حارات المخيم لتأمين الاحتياجات اللازمة للعائلات المحاصرة التي ما زالت داخل منازلها، الا أن قوات الاحتلال عرقلت عملها، واحتجزتها لبعض الوقت.

ويأتي هذا التصعيد المتواصل منذ خمسة ايام وسط أوضاع إنسانية صعبة يعيشها المخيم، حيث يعاني المواطنون من انقطاع الخدمات الأساسية من المياه والكهرباء والاتصالات بسبب استهداف البنية التحتية من قبل جرافات الاحتلال، ونقص حاد في المواد الغذائية والطبية ومياه الشرب وحليب الأطفال.

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