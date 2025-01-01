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بمشاركة 6 دول: اجتماع عربي في القاهرة غدا بشأن غزة والأونروا

الجمعة 31 يناير 2025 11:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
بمشاركة 6 دول: اجتماع عربي في القاهرة غدا بشأن غزة والأونروا



القاهرة/سما/

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، غدا السبت، اجتماعا لـ6 دول عربية يتناول تطورات الأوضاع بالمنطقة، وتثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وسبل دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بعد حظرها إسرائيليا.

وقالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية إن اجتماع القاهرة سيشارك فيه وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي، والأردن أيمن الصفدي، والسعودية فيصل بن فرحان، وقطر محمد بن عبد الرحمن، والإمارات عبد الله بن زايد، إضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

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