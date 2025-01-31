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قرعة كأس العالم لكرة السلة تضع إسرائيل في مجموعة واحدة مع دولة عربية.. فهل تنسحب؟

الجمعة 31 يناير 2025 07:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرعة كأس العالم لكرة السلة تضع إسرائيل في مجموعة واحدة مع دولة عربية.. فهل تنسحب؟



وكالات/سما/

اسفرت قرعة النسخة السابعة عشرة من نهائيات كأس العالم لكرة السلة للشباب تحت 19 عاما، التي جرى سحبها اليوم الجمعة، عن وقوع منتخب الأردن في مجموعة واحدة مع المنتخب الإسرائيلي.


وأوقعت القرعة التي جرى سحبها في قاعة المتحف الأولمبي بمدينة لوزان السويسرية، منتخب الأردن في المجموعة الثالث التي تضم أيضا منتخب البلد المضيف سويسر إضافة إلى إسرائيل والدومنيكان.

وفي ما يلي نتيجة كأس العالم لكرة السلة للشباب تحت 19 عاما:

المجموعة الأولى: صربيا – الأرجنتين – نيوزيلندا - مالي

المجموعة الثانية: ألمانيا – سلوفينيا – كندا - الصين

المجموعة الثالثة: سويسرا – إسرائيل – الدومنيكان - الأردن

المجموعة الرابعة: أمريكا – أستراليا – فرنسا – الكاميرون.

يذكر ان نهائيات بطولة كأس العالم لكرة السلة للشباب تحت 19 عاما، ستقام في سويسرا خلال الفترة من 28 يونيو ولغاية 6 يوليو2025.

وتعيش العلاقات الأردنية الإسرائيلية اللتان تربطهما معاهدة سلام، حالة من التوتر رسميا وشعبيا نتيجة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وسط احتمالات بعدم لعب الأردن للقاء مع إسرائيل، وهو ما يترتب عليه عقوبات وغرامات من قبل الاتحاد الدولي للعبة. 

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