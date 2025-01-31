مرتضى منصور يهدد ترامب: التراجع أو المحاكمة أمام الجنائية الدولية

وشن منصور في منشور عبر صفحته بموقع فيسبوك مساء الخميس، هجوما حادا على ترامب، وقال إنه منح الرئيس الأمريكي مهلة أسبوع واحد قبل التقدم بمذكرتين لمحكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية، باعتبار تصريحاته تحريضا على جريمة حرب هي تهجير شعب قسراً من أرضه.

وأكد منصور، أنه أرسل إنذارا إلى السفارة الأمريكية في القاهرة يحذر فيها من مقاضاة ترامب "إذا لم يتراجع عن تصريحاته الأخيرة في وسائل الإعلام الأمريكية بأنه طلب من ملك الأردن والرئيس السيسي بأن يوافقا على اقتراحه وحرضهما على القبول بتهجير الشعب الفلسطيني صاحب الأرض تهجيرا قسريا إلى المملكة ومصر".

وواصل: "في حالة عدم العدول عن التحريض بارتكاب جريمة دولية وهي التهجير القسري لشعب أرضه محتلة من الصهاينة منذ عام 1948 حتى اليوم، فإن المستشار سيتقدم بمذكرة للمحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الأمريكي المـجرم ترامب، ومذكرة أخرى لمحكمة العدل الدولية في لاهاي لارتكابه انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتحريض مباشر على ارتكاب جريمة حرب".

وأشار إلى أن "اتفاقية جنيف الرابعة تحظر بشكل حاسم النقل القسري سواء فرديا أو جماعيا للأشخاص المحميين بموجب هذه الاتفاقية من أراضيهم المحتلة".

وقال منصور، إن "ترامب بهذا الاقتراح، طبقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يكون قد ارتكب جريمة حرب هي جريمة التهجير القسري وهي تستوجب المحاكمة الجنائية وخاصة أن ميثاق الأمم المتحدة يشدد على حق الشعوب في تقرير مصيرها"، مضيفا أن "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد حق كل شخص في التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود دولته".



وكانت تصريحات ترامب قد أثارت جدلا واسعا، ورفضتها مصر والأردن بشكل قاطع، وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر صحفي أمس، إن "تهجير الفلسطينيين ظلم لن نشارك فيه"، مشددا على التزام مصر الراسخ بثوابتها تجاه القضية الفلسطينية وعدم وجود بديل لحل الدولتين.