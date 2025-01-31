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آخر ظهور لحارق القرآن.. ماذا قال سلوان موميكا قبل ساعات من مقتله؟ (فيديو)

الجمعة 31 يناير 2025 07:32 م / بتوقيت القدس +2GMT



وكالات/سما/

أكد سلوان موميكا العراقي الذي اشتهر بحرق القرآن وتدنيسه في آخر ظهور مصور له قبل ساعات من مقتله في شقته بستوكهولم، أنه ليس نادما على أي شيء فعله.

 

وفي آخر فيديو نشره موميكا عبر حسابه على "تيك توك" قبل 24 ساعة من إعلان خبر مقتله، قال الرجل المثير للجدل الذي تسبب بموجة غضب عارم في العالم الإسلامي بعد حرقه القرآن وتصريحاته المستفزة، قال: "لست نادم. أنا فخور بنفسي وبما فعلته وماقدمته".

وختم: "كل إنسان يجب أن يكون مستعدا للموت والتضحية من أجل أفكاره ومبادئه".

وعثرت الشرطة السويدية مساء أمس الأربعاء على جثة موميكا في شقته، حيث أفادت تقارير إعلامية بأنه كان يقوم ببث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي وقت وقوع الحادث، ليقتحم مجهول غرفته من خلال كسر نافذتها ويطلق النار عليه، فسقط الهاتف على الأرض واستمر البث لمدة ساعة، حتى وصلت الشرطة وأنهته.

وقام سلوان موميكا، 38 عاما، بعمليات حرق وتدنيس للقرآن في السويد. وانتشرت فيديوهات توثق فعلته في كل أنحاء العالم، مما أثار الغضب والانتقادات في عدة دول إسلامية، وأدى لاندلاع أعمال شغب واضطرابات في عدة أماكن.

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