"القسام" تستهزئ بالألوية الإسرائيلية.. "غزة مقبرة للغزاة" (صور)

علّقت "كتائب القسام" لافتة تحمل شعارات عدد من الألوية العسكرية في الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أنها تعرضت لكمائن قاتلة وتكبدت خسائر فادحة خلال المعركة في شمال غزة.

وتضمنت اللافتة شعارات معدلة لألوية "الناحال" و"كفير" و"غفعاتي" و"401". وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرب النفسية التي تستخدمها المقاومة لتسليط الضوء على خسائر الجيش الإسرائيلي في المواجهات الدائرة بالقطاع.

وظهر شعار لواء غفعاتي، وهو لواء النخبة في قوة المشاة الإسرائيلية، وقد تم تغييره من ثعلب إلى ثعلب مطعون بخنجر ومن فوقه باللغة العبرية "جباليا قبر غفعاتي"، أما لواء كفير، وهو لواء مشاة، وشعاره خنجر فقد تم رسمه على شكل خنجر في جمجمة جندي.

وتم أيضا إظهار شعار لواء ناحال، وهو لواء نخبة بالجيش الإسرائيلي على شكل منجل يحصد جنودا، علما بأن الشعار الأصلي هو لسنابل بعدة ألوان. وتم إدخال تغيير كبير في شعار اللواء 401 المدرع، ليبدو وكأنه خوذة فيها جمجمة.

والوحدات العسكرية الأربع نفذت عمليات واسعة في شمال قطاع غزة ما تسبب بدمار كبير وقتل وجرح عشرات آلاف الفلسطينيين.

اللافتة التي رفعتها كتائب القسام

وسلمت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الخميس، المجندة الإسرائيلية آغام بيرغر للجنة الدولية للصليب الأحمر، عقب إخراجها من مبنى مدمر نتيجة القصف الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وتعد هذه الدفعة الثالثة في المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار، والتي بموجبها سيتم تحرير 110 أسرى فلسطينيين، 32 منهم من أصحاب المؤبدات "السجن مدى الحياة"، و48 أسيرا من الأحكام العليا، كذلك 30 أسيرا من الأطفال.

لواء كفير

لواء غفعاتي

لواء 401

لواء ناحال