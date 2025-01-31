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شركة تجسس إسرائيلية تستهدف العشرات من مستخدمي تطبيق "واتسآب"

الجمعة 31 يناير 2025 07:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة تجسس إسرائيلية تستهدف العشرات من مستخدمي تطبيق "واتسآب"



القدس المحتلة/سما/

صرح مسؤولون في إدارة تطبيق الدردشة الفوري "واتسآب" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، اليوم الجمعة، أن شركة برامج التجسس الإسرائيلية "باراغون سوليوشنز"، "استهدفت نحو 90 مستخدما من مستخدمي التطبيق، من بينهم صحفيين وأعضاء في المجتمع المدني".


وأرسلت إدارة "واتسآب" خطابا إلى الشركة الإسرائيلية بعد حدوث الاختراق، مؤكدة في بيان، أنها ستواصل حماية خصوصية المستخدمين، ورغم تعطيل المحاولات، أحالت الشركة المتضررين من التجسس إلى شركة "سيتزين لاب" الكندية، المتخصصة في مراقبة الإنترنت، وفقا لتصريحات مسؤول في "واتسآب"، لوسائل إعلام غربية.


وتُعرف "باراغون سوليوشنز" ببيع برامج التجسس للحكومات، مدعية التزامها بالأخلاقيات، لكن الكشف الأخير من جانب مسؤول "واتسآب" أثار مخاوف بشأن انتشار هذه الأدوات، خاصة بعد اكتشاف استخدامها ضد صحفيين ومسؤولين.



ورغم ترويج شركة "باراغون" لبيع برامجها للدول "الديمقراطية المستقرة"، بحسب زعمها، فإن منظمات حقوقية تؤكد أن انتهاكاتها تعكس واقعا مختلفا، ما يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة لبرامج التجسس التجارية.


ورفضت شركة "باراغون سوليوشنز" التعليق لوسال الإعلام الغربية، بشأن تصريحات المسؤول لدى "واتسآب".
 

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