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"معاريف": غالبية الإسرائيليين يعتبرون أن حرب غزة لم تحقق أهدافها

الجمعة 31 يناير 2025 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
"معاريف": غالبية الإسرائيليين يعتبرون أن حرب غزة لم تحقق أهدافها



القدس المحتلة/سما/

كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف" أن غالبية الإسرائيليين يعتبرون أن الحرب التي شنت على قطاع غزة في أعقاب هجمات 7 أكتوبر لم تحقق أهدافها بشكل كامل.


وأجرت الصحيفة الإسرائيلية استطلاعا حول عدد من المواضيع، مبينة أنه ردا على سؤال: "هل تعتقدون أن صفقة الرهائن ستكتمل بالكامل؟" كانت الإجابات: نعم 36%، لا 36%، لا أعرف 28%.


وردا على سؤال: "في ظل عودة أهالي غزة إلى شمال القطاع، هل يمكن القول إن الحرب انتهت؟" كانت الإجابات: نعم 31%، لا 57%، لا أعرف 12%.

وردا على سؤال: "ماذا تعلمنا عودة الغزيين إلى شمال القطاع عن مدى تحقيق إسرائيل لأهداف الحرب؟"، رأى 4% فقط أن أهداف الحرب قد تحققت بالكامل، 57% يعتبرون أن أهداف الحرب لم تتحقق بشكل كامل، وأجاب 32% أنها لم تتحقق على الإطلاق، وقال 7% من المستطلعين إنهم لا يعرفون.

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