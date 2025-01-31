"معاريف": غالبية الإسرائيليين يعتبرون أن حرب غزة لم تحقق أهدافها

القدس المحتلة/سما/

كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف" أن غالبية الإسرائيليين يعتبرون أن الحرب التي شنت على قطاع غزة في أعقاب هجمات 7 أكتوبر لم تحقق أهدافها بشكل كامل.



وأجرت الصحيفة الإسرائيلية استطلاعا حول عدد من المواضيع، مبينة أنه ردا على سؤال: "هل تعتقدون أن صفقة الرهائن ستكتمل بالكامل؟" كانت الإجابات: نعم 36%، لا 36%، لا أعرف 28%.



وردا على سؤال: "في ظل عودة أهالي غزة إلى شمال القطاع، هل يمكن القول إن الحرب انتهت؟" كانت الإجابات: نعم 31%، لا 57%، لا أعرف 12%.

وردا على سؤال: "ماذا تعلمنا عودة الغزيين إلى شمال القطاع عن مدى تحقيق إسرائيل لأهداف الحرب؟"، رأى 4% فقط أن أهداف الحرب قد تحققت بالكامل، 57% يعتبرون أن أهداف الحرب لم تتحقق بشكل كامل، وأجاب 32% أنها لم تتحقق على الإطلاق، وقال 7% من المستطلعين إنهم لا يعرفون.