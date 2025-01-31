  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصر: حشد شعبي إلى معبر رفح رفضا لتهجير الفلسطينيين (صورو فيديو)

الجمعة 31 يناير 2025 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: حشد شعبي إلى معبر رفح رفضا لتهجير الفلسطينيين (صورو فيديو)



القاهرة/سما/

حشدت أحزاب سياسية في مصر المئات من المواطنين للتظاهر أمام معبر رفح البري على الحدود مع قطاع غزة، رفضا لدعوات تهجير الفلسطينيين من القطاع.

وانطلقت حافلات من مناطق مختلفة بمصر محملة بعدد كبير من المواطنين باتجاه محافظة شمال سيناء، للوقف أمام معبر رفح والتأكيد على الرفض الشعبي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأظهرت صور نشرها مواطنون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي، انطلاق أعداد كبيرة باتجاه معبر رفح، حاملين شعارات "لا لتهجير الشعب الفلسطيني" و" لا لتصفية القضية الفلسطينية"، بالإضافة إلى أعلام مصر.

وكانت أحزاب سياسية قد دعت ‏لوقفات شعبية أمام معبر رفح للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، ورفض محاولات تهجيره أو النيل من حقوقه المشروعة.

وقال رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، إنه "سيتم الإعلان من هناك أمام العالم أجمع، الاحتجاج على هذه المخططات الظالمة التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة بأكملها".

وأكد زهران، المرشح الرئاسي السابق، أن "الجميع سيشارك تحت شعار واحد ولهدف واحد: التضامن مع الشعب الفلسطيني والوقوف في وجه أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية"، مشددا على أن التحرك لن يكون تحت مظلة حزب ولا فصيل، لكنه يمثل الشعب المصري بكل أطيافه، ولن يتم رفع أعلام ولا شعارات سوى علمي مصر وفلسطين ولافتات تأييد الشعب الفلسطيني ورفض التهجير.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد أكد رفض مصر القاطع لفكرة تهجير الفلسطينيين، بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد، لمصر والأردن لاستقبال فلسطينيين من قطاع غزة، وأكد السيسي أن تهجير الفلسطينيين "ظلم لن نشارك فيه"، وأن القاهة لن تتساهل مع مثل هذه الدعوات، مشددا على أنه لا حل سوى حل الدولتين.

وحظي حديث السيسي، بتأييد واسع بين الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، التي أكدت دعمها حق الشعب الفلسطيني في أرضه وإقامة دولته المستقلة.

الأكثر قراءة اليوم

ترامب: الأردن ومصر ستستقبلان سكان غزة وسيفعلون ما طلبناه لأننا نفعل الكثير من أجلهم..

سموتريتش: إسرائيل ستعود للمعركة في قطاع غزة بداية مارس ..

نتنياهو يعقد اجتماعا امنياً السبت وتخوف إسرائيلي من انهيار الاتفاق وعودة القتال في غزة

مصلحة السجون الإسرائيلية توزع "أساور تذكارية" على الأسرى الفلسطينيين المحررين (صورة)

مبعوث ترامب: غزة خطيرة لا تصلح للعيش والاعمار قد يستغرق 15 عاما

زكريا الزبيدي... «الجرذ الأسود» الذي عذّب إسرائيل يُفرج عنه في إطار الهدنة

مناقشات فلسطينية-أوروبية لعقد مؤتمر دولي للمانحين لإعادة إعمار غزة بعد الدمار الهائل.. والخسائر تقدر بـ33 مليار دولار

الأخبار الرئيسية

2195848953

معبر رفح يعمل السبت في اتجاه المغادرة لأول مرة منذ أشهر

679cbb734c59b7098e52f563

"ترامب لن يستسلم".. تعليق إسرائيلي على الضغوط الأمريكية على مصر والأردن

photo_2025-01-31_17-13-24

أطباء أمريكيون عملوا بغزة يتحدثون عن تعمد الاحتلال تدمير القطاع الصحي

20240521083643afpp-afp_34tc7aw.h-1-e1738330443182-730x438

من يدير حماس والقسام في غزة بعد اغتيال السنوار والضيف والعديد من رفاقهم؟

679cd4964236040dc479fd72

الإعلان عن عدد الأسرى الفلسطينيين المحررين منذ بدء تنفيذ اتفاق التبادل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية