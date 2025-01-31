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ترامب يعلق على تقارير سحب القوات الأمريكية من سوريا

الجمعة 31 يناير 2025 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يعلق على تقارير سحب القوات الأمريكية من سوريا



واشنطن/سما/

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال إجابته على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض على تقارير عن سحب القوات الأمريكية من سوريا.


قال ترامب تعليقا على تقارير إعلامية إسرائيلية تفيد بأن إسرائيل تشعر بالقلق إزاء احتمال انسحاب القوات الأميركية من سوريا: "لا أعرف من قال ذلك، لكننا سنتخذ قرارا بشأن سوريا".

وأضاف ترامب: "نحن لا نتدخل في سوريا، لديهم ما يكفي من المشاكل والفوضى هناك، هم لا يحتاجون إلى تدخلنا".

وفي وقت سابق، ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية أن مسؤولين أمريكيين أكدوا لمسؤولين إسرائيليين أن ترامب يخطط لسحب الجنود الأمريكيين من الأراضي السورية.

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