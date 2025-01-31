الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي في منطقة زرعيت

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، إطلاق صاروخ اعتراض نحو هدف جوي مشبوه في منطقة زرعيت، شمالي فلسطين المحتلة.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في منشور له: "قبل وقت قليل، تم إطلاق صاروخ اعتراض نحو هدف جوي مشبوه في منطقة زرعيت، والتفاصيل قيد الفحص".

وفي وقت سابق من اليوم، شنت القوات الإسرائيلية غارة استهدفت منطقة الطفيل عند الحدود اللبنانية السورية في سلسلة غارات تشنها على البقاع الغربي في لبنان.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن الطيران الحربي الإسرائيلي قطع الطريق الرئيسي، الذي يربط سوريا بلبنان، وهو الذي يربط بلدة طفيل اللبنانية ببلدة عسال الورد السورية في القلمون الغربي، في غارة شنها فجرا.

كما شن الطيران الإسرائيلي 4 غارات على دفعتين على منطقة الشعرة جنتا مستهدفا معابر غير شرعية، فيما استهدف بغارة معابر حدودية شمالي البقاع.

وأسفرت الغارات على جنتا الشعرة على الحدود اللبنانية السورية شرقي بلدة النبي شيت أسفرت عن سقوط شهيدين وخمسة جرحى.

في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته شنت غارات الليلة الماضية على أهداف لـ"حزب الله" في منطقة البقاع شرقي لبنان، شكلت تهديدا للأراضي الإسرائيلية.

هذا وأكد الجيش الإسرائيلي أمس الخميس، اعتراض طائرة مسيرة لجمع المعلومات أطلقها "حزب الله" من جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "اعترض سلاح الجو قبل قليل (الخميس) مسيرة جمع معلومات لحزب الله تم إطلاقها نحو الأراضي الإسرائيلية حيث لم يتم تفعيل إنذارات وفق السياسة المتبعة".

بدوره، لم يصدر عن "حزب الله" حتى الآن أي تصريحات حول المسيّرة التي اعترضها الجيش الإسرائيلي ونسبها إلى الحزب اللبناني.