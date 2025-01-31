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وقفة صامتة أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الرهائن (فيديو) - سما الإخبارية

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وقفة صامتة أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الرهائن (فيديو)

الجمعة 31 يناير 2025 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة صامتة أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الرهائن (فيديو)



واشنطن/سما/

نظمت مجموعة من الناشطين الإسرائيليين اليوم الجمعة وقفة احتجاجية صامتة أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن 79 من 251 رهينة لدى "حماس".

ناشطون ينفذون وقفة احتجاجية صامتة أمام السفارة الأميركية للمطالبة بالإفراج عن كافة الأسرى في غزة

وارتدى المتظاهرون ملابسا بيضاء وحملوا مظلات بنفس اللون، بينما وضعت كراسي صفراء لتمثيل الرهائن الذين لم يتم إطلاق سراحهم بعد.

وتم تنظيم الاحتجاج من قبل منظمة "مشميرت 101"، التي تعني "التحول 101"، وهي منظمة تُعرف بتنظيمها مظاهرات سلمية مناهضة للحكومة الإسرائيلية، مستلهمة أساليب المهاتما غاندي في مقاومة الإمبريالية البريطانية في الهند خلال ثلاثينيات القرن الماضي.

وتأتي هذه الاحتجاجات في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الجاري مع حركة "حماس"، والذي شهد حتى الآن إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين في مرحلته الأولى، مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين.

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