وقفة صامتة أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الرهائن (فيديو)

وارتدى المتظاهرون ملابسا بيضاء وحملوا مظلات بنفس اللون، بينما وضعت كراسي صفراء لتمثيل الرهائن الذين لم يتم إطلاق سراحهم بعد.

وتم تنظيم الاحتجاج من قبل منظمة "مشميرت 101"، التي تعني "التحول 101"، وهي منظمة تُعرف بتنظيمها مظاهرات سلمية مناهضة للحكومة الإسرائيلية، مستلهمة أساليب المهاتما غاندي في مقاومة الإمبريالية البريطانية في الهند خلال ثلاثينيات القرن الماضي.

وتأتي هذه الاحتجاجات في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الجاري مع حركة "حماس"، والذي شهد حتى الآن إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين في مرحلته الأولى، مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين.