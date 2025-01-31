"ترامب لن يستسلم".. تعليق إسرائيلي على الضغوط الأمريكية على مصر والأردن

القدس المحتلة/سما/

رحبت وسائل الإعلام الإسرائيلية بالضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مصر والأردن لتهجير سكان قطاع غزة إلى أراضيهما.



تحت عنوان "سيفعلونها"، ذكرت صحيفة "معاريف" أن ترامب أرسل رسائل غير مباشرة عبر الإعلام تفيد بأن أيام إدارة بايدن قد انتهت، وأنه يتوقع من مصر والأردن استقبال الفلسطينيين الذين يغادرون غزة.

وأكد ترامب في لقاء صحفي أن مصر والأردن "سيفعلون ذلك"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة قدمت لهما الكثير من الدعم. ومع ذلك، أفادت مصادر سياسية في تل أبيب أن مصر رفضت العرض الأمريكي، مما قد يؤثر على العلاقات الثنائية.

ووفقًا للمقترح الأمريكي، يُفترض نقل عدد من الفلسطينيين من غزة إلى مصر لفترة تتراوح بين ستة أشهر وعام، ثم عودتهم بحلول عام 2026. وأكد ترامب خلال حديث مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية رغبته في مشاركة الدول العربية في حل أزمة غزة.

من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن ترامب يواصل الترويج لفكرة نقل سكان غزة إلى الدول المجاورة، رغم معارضتها الشديدة. وأكد في حديثه مع مراسلي البيت الأبيض: "سيفعلون ذلك". كما أشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن ترامب لن يستسلم، وفي النهاية ستستقبل مصر والأردن سكان غزة وفقًا لرؤيته.

وأوضحت الصحف أن ترامب لن يتراجع عن تشجيعه لهجرة سكان غزة إلى دول أخرى، رغم معارضة مصر وإسرائيل. وفي هذا السياق، أيد مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي اقتراح ترامب، واصفًا إياه بـ"الفكرة الممتازة"، مؤكدًا أن إسرائيل ستسعى لتنفيذها بقوة.

ورغم الرفض المصري الرسمي، الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الخارجية، لا تزال إسرائيل تخطط لتنفيذ هذا المخطط. وأشار المصدر العسكري الإسرائيلي إلى أن الوضع معقد، حيث لا يمكن للحل العسكري وحده السيطرة على غزة، ولم تُهزم حماس بعد.

وقال المصدر إن ترامب هو أول من تحدث صراحة عن فصل سكان غزة عن أراضيهم، مشيرًا إلى أن إسرائيل كانت تخشى مناقشة هذه الفكرة قبل تصريحاته. من جهته، أكد الرئيس السيسي رفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين، مشددًا على أن ذلك يهدد الأمن القومي المصري ويتعارض مع الموقف التاريخي لمصر تجاه القضية الفلسطينية.

واختتم السيسي تصريحاته بالتأكيد على استمرار التعاون مع ترامب لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس حل الدولتين.