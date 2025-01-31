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إيطاليا تضع نفسها في "صدارة المشهد" وتعلن بدء اختبارات فتح معبر رفح

الجمعة 31 يناير 2025 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيطاليا تضع نفسها في "صدارة المشهد" وتعلن بدء اختبارات فتح معبر رفح



روما/سما/

أعلنت إيطاليا بدء اختبارات فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، وذلك في إطار جهودها لـ"دعم مسارات الاستقرار والسلام في المنطقة".


وأكد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو أن بلاده تتصدر المشهد عندما يتعلق الأمر ببدء مبادرات السلام، مشيرا إلى نشر عناصر من قوات الدرك الإيطالية (الكارابينييري) في المنطقة.


ونشر الوزير كروزيتو صباح اليوم الجمعة عبر حسابه على منصة "إكس" حول "اختبارات فتح معبر رفح"، مرفقا بصورة لأحد عناصر قوات الكارابينييري أمام إحدى بوابات المعبر الحدودي.

وكتب كروزيتو: "كما يحدث دائما، عندما تبدأ مسارات الاستقرار والسلام، تكون إيطاليا في المقدمة، وغالبا ما يتم ذلك من خلال حضور وعمل وتضحيات النساء والرجال في القوات المسلحة، بالإضافة إلى التزام وزارة الدفاع".

وأضاف: "وفي هذه الحالة، فإن قوات الكارابينييري هي التي تجعل الأمل بالسلام يتحول إلى مسار حقيقي للسلام".

من جهة أخرى، أعلنت رئيسة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن نشر بعثة مدنية أوروبية عند معبر رفح.

وكتبت في منشور على منصة "إكس": "أوروبا هنا للمساعدة"، مرفقة بصورة لأفراد من البعثة في المعبر. وأوضحت أن البعثة "ستدعم موظفي الحدود الفلسطينيين، وستسمح بنقل الأفراد إلى خارج غزة، بما في ذلك أولئك الذين يحتاجون إلى رعاية طبية".

يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار في المنطقة ودعم المدنيين المتأثرين بالأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة.

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