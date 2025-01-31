"بيتنا 4 فرشات وحصيرة".. كلمات مؤثرة لزوجة محمد الضيف من داخل منزلهم في غزة (فيديو)

غزة/سما/

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عائلة قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" محمد الضيف في منزله بقطاع غزة.



وظهرت في الفيديو زوجة الضيف وأبناؤه الثلاثة داخل منزلهم البسيط جدا، على عكس ما تروج له إسرائيل من أن قادة المقاومة يعيشون هم وعائلاتهم في الأنفاق أو في بيوت فخمة.

وقالت أم خالد زوجة الراحل: "بيتنا 4 فرشات وحصيرة، قبل الحرب وبعدها".

ومساء أمس الخميس، أعلنت كتائب القسام عن استشهاد قائدها العام محمد الضيف و6 من أعضاء مجلسها العسكري، خلال معركة طوفان الأقصى.