الرئيس عباس يهنئ الرئيس الشرع لمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية للمرحلة الانتقالية

رام الله/سما/

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الرئيس أحمد الشرع لمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية للمرحلة الانتقالية.

وقال سيادته في برقية تهنئة بعثها لفخامة الرئيس الشرع، اليوم الجمعة، "باسم شعب ودولة فلسطين، وبالأصالة عن نفسي، يطيب لنا أن نتقدم لفخامتكم وللشعب السوري الشقيق، بأحر تهانينا الأخوية، بمناسبة توليكم رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، داعين الله تعالى أن يوفقكم ويسدد خُطاكم نحو تحقيق ما تصبون وشعبكم إليه من أهدافٍ وتطلعات، ومعربين عن دعمنا لسورية الشقيقة في الوصول إلى تعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار والتنمية".

وأضاف السيد الرئيس: "نغتنم هذه المناسبة الطيبة، لنؤكد حرصنا على تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين بلدينا وشعبينا لما فيه الخير للجميع".