"إسرائيل" تفتح النار على مصر بسبب تسليحها الضخم

القدس المحتلة/سما/

هاجم داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، مصر بسبب تعاظم قوة الجيش المصري، متسائلاً عن سبب حاجة مصر إلى هذا الكم الكبير من الغواصات والدبابات.



جاءت تصريحات دانون خلال مقابلة تلفزيونية نشرها الموقع الإخباري الإسرائيلي "باراما"، حيث قال: "بعد السابع من أكتوبر 2023، لماذا يحتاجون في مصر إلى كل هذه الغواصات والدبابات؟.. يجب أن يثير هذا الأمر مخاوف الأجهزة الأمنية بتل أبيب".

وأعرب دانون عن قلقه إزاء الاستثمارات العسكرية المصرية، قائلاً: "إنهم يستثمرون مئات الملايين من الدولارات في المعدات الحربية الحديثة كل عام، وليس لديهم أي تهديدات أمنية.. فلماذا يحتاجون إلى كل هذه الغواصات والدبابات؟". وأضاف: "يجب أن يثير هذا الأمر القلق في إسرائيل، لقد تعلمنا الدرس، ويجب علينا أن ننظر إلى ما يحدث هناك، نحن بحاجة إلى الاستعداد لكل سيناريو."

وفي معرض حديثه عن منظومة الدفاع الإسرائيلية، أعرب دانون عن ثقته في قدرة إسرائيل على التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية، مؤكدًا: "إن استعداداتنا جيدة، ونعرف كيف نتعامل مع أي تهديد ينشأ". كما أعرب عن دعمه للزيارة المقبلة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض، واصفًا إياها بأنها خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الإسرائيلية الأمريكية.

من جهتها، سلطت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى، مثل موقع "JDN" والقناة 14، الضوء على تصريحات دانون، حيث نقلت هجومه على مصر بسبب تسلحها المتزايد. وقال دانون في مقابلة مع الإعلامي الإسرائيلي ماندي ريزيل: "إنهم يستثمرون مئات الملايين من الدولارات في الأسلحة المتطورة للغاية، لماذا يحتاجون إلى كل هذه الغواصات والدبابات؟".

كما حذر دانون من أن تسليح مصر يجب أن يثير قلق إسرائيل، وطالب بمحاسبة الولايات المتحدة على مساعداتها العسكرية لمصر، متسائلاً: "لماذا يحتاجون إلى كل هذا؟". وأشارت القناة 14 إلى أن تعليقات دانون تعكس القلق المتزايد بين المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين بشأن التطورات الاستراتيجية في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بمصر.

هذه التصريحات تأتي في سياق التوترات الإقليمية المتصاعدة، وتُظهر المخاوف الإسرائيلية من تعزيز القدرات العسكرية المصرية، رغم العلاقات الدبلوماسية والأمنية بين البلدين.