مصريون ينظمون وقفة أمام معبر رفح رفضا لدعوات تهجير أبناء شعبنا

القاهرة/سما/

شارك عشرات المصرين في وقفة أمام معبر رفح البري، اليوم الجمعة، رفضا لدعوات تهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة.

وأكد المشاركون من مختلف الأطياف المصرية، على رفض دعوات تهجير شعبنا من أراضيهم، ورفعوا شعارات ضد هذه الدعوات، مشددين على أهمية الالتفاف حول القضية الفلسطينية.

وكانت أحزاب مصرية، دعت ‏لوقفات شعبية أمام معبر رفح للتعبير عن التضامن مع شعبنا ورفض محاولات تهجيره أو النيل من حقوقه المشروعة.

يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد رفض مصر القاطع لفكرة تهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن تهجير الفلسطينيين "ظلم لن نشارك فيه" وأن القاهرة لن تتساهل مع مثل هذه الدعوات.