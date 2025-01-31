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صحافي إسرائيلي يتباهى باقتحام جنود منزلا فلسطينيا لمتابعة برنامجه (فيديو)

الجمعة 31 يناير 2025 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحافي إسرائيلي يتباهى باقتحام جنود منزلا فلسطينيا لمتابعة برنامجه (فيديو)



طولكرم/سما/

تباهى صحافي إسرائيلي مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الجمعة، بمتابعة جنود في الجيش برنامجه من داخل منزل فلسطيني اقتحموه شمال الضفة الغربية المحتلة.
ونشر الصحافي يانون ماغال على حسابه بمنصة “تلغرام” مقطع فيديو يظهر فيه أكثر من 10 جنود من الجيش الإسرائيلي جالسين في صالة منزل شمال الضفة الغربية يتابعون برنامجه، فيما يظهر جندي وهو يحوم بالمنزل.
وقال ماغال إن مقطع الفيديو التقط في أحد المنازل الفلسطينية شمال الضفة الغربية المحتلة، دون ذكر المكان بالتحديد.

يشار إلى أن جنودا إسرائيليين كانوا نشروا مئات مقاطع الفيديو التي توثق انتهاكاتهم في قطاع غزة خلال حرب الإبادة التي خلفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
ويوم الثلاثاء، حذرت صحيفة “هآرتس” من نقل الانتهاكات الإسرائيلية التي تم ارتكابها في قطاع غزة إلى الضفة الغربية.
وقالت الصحيفة: “بعد عمليات القتل الجماعي في غزة راح ضحيتها عشرات آلاف الناس بما في ذلك الأطفال، يبدو أن الجيش الإسرائيلي يفقد ضبط النفس في الضفة الغربية أيضاً، ولابد من وقف هذا النهج الخطير على الفور”.

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