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ضمن صفقة التبادل.. الاحتلال يفرج السبت عن 90 أسيرا فلسطينيا

الجمعة 31 يناير 2025 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضمن صفقة التبادل.. الاحتلال يفرج السبت عن 90 أسيرا فلسطينيا



غزة/سما/

 قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، الجمعة، إن إسرائيل تعتزم الإفراج عن 90 أسيرا فلسطينيا غدا السبت، بينهم 9 من المحكومين بالمؤبد و81 من ذوي المحكوميات العالية، في إطار صفقة التبادل واتفاق وقف إطلاق النار مع “حماس”.

وقال المكتب التابع لحركة “حماس” في بيان: “بعد تسليم المقاومة الفلسطينية أسماء الأسرى الصهاينة، سيتم الإفراج غدًا السبت عن 9 من أسرى المؤبدات و81 أسيرًا من ذوي المحكوميات العالية، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة طوفان الأحرار”.

يأتي ذلك مقابل إفراج “كتائب القسام”، الجناح المسلح لحركة “حماس”، عن 3 أسرى إسرائيليين غدا، كشف متحدث الكتائب “أبو عبيدة” أسماءهم بوقت سابق اليوم، دون ذكر تفاصيل عنهم.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني هذه المعلومات.

وقالت أماني سراحنة المتحدثة باسم المنظمة الفلسطينية غير الحكومية إن إسرائيل “ستحرر تسعين أسيرا” السبت هم “تسعة يقضون عقوبة مؤبدة و81 يقضون عقوبات طويلة المدة”.

وستكون دفعة تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل المقررة السبت، الرابعة منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.

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