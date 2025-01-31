الإعلان عن عدد الأسرى الفلسطينيين المحررين منذ بدء تنفيذ اتفاق التبادل

رام الله/سما/

أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أنه سيتم الإفراج غدا عن 9 من أسرى المؤبدات و81 أسيرا من ذوي المحكوميات العالية في الدفعة الـ4 من صفقة التبادل بين "حماس" وإسرائيل.



وجاء في بيان المكتب: "بعد تسليم المقاومة الفلسطينية أسماء الأسرى الصهاينة سيتم الإفراج غدا السبت عن 9 من أسرى المؤبدات و81 أسيرا من ذوي المحكوميات العالية، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة طوفان الأحرار".



وقبل قليل، أعلن الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة عن أسماء 3 أسرى قررت "القسام" الإفراج عنهم في قطاع غزة يوم غد السبت في إطار اتفاق التبادل المبرم مع إسرائيل.

من جهته، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تلقيه قائمة الأسرى المزمع إطلاقهم من "حماس"، مشيرا في بيان له إلى أن "التفاصيل حول إجراءات التبادل تنشر لاحقا بعد فحص القائمة وإبلاغ العائلات".

بدورها، أعلنت "إدارة المحتجزين" في رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن "جميع الأسرى في القائمة هم على قيد الحياة".