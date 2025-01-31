  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الإعلان عن عدد الأسرى الفلسطينيين المحررين منذ بدء تنفيذ اتفاق التبادل

الجمعة 31 يناير 2025 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلان عن عدد الأسرى الفلسطينيين المحررين منذ بدء تنفيذ اتفاق التبادل



رام الله/سما/

أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أنه سيتم الإفراج غدا عن 9 من أسرى المؤبدات و81 أسيرا من ذوي المحكوميات العالية في الدفعة الـ4 من صفقة التبادل بين "حماس" وإسرائيل.


وجاء في بيان المكتب: "بعد تسليم المقاومة الفلسطينية أسماء الأسرى الصهاينة سيتم الإفراج غدا السبت عن 9 من أسرى المؤبدات و81 أسيرا من ذوي المحكوميات العالية، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة طوفان الأحرار".


وقبل قليل، أعلن الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة عن أسماء 3 أسرى قررت "القسام" الإفراج عنهم في قطاع غزة يوم غد السبت في إطار اتفاق التبادل المبرم مع إسرائيل.

من جهته، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تلقيه قائمة الأسرى المزمع إطلاقهم من "حماس"، مشيرا في بيان له إلى أن "التفاصيل حول إجراءات التبادل تنشر لاحقا بعد فحص القائمة وإبلاغ العائلات".

بدورها، أعلنت "إدارة المحتجزين" في رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن "جميع الأسرى في القائمة هم على قيد الحياة".

الأكثر قراءة اليوم

ترامب: الأردن ومصر ستستقبلان سكان غزة وسيفعلون ما طلبناه لأننا نفعل الكثير من أجلهم..

سموتريتش: إسرائيل ستعود للمعركة في قطاع غزة بداية مارس ..

نتنياهو يعقد اجتماعا امنياً السبت وتخوف إسرائيلي من انهيار الاتفاق وعودة القتال في غزة

مصلحة السجون الإسرائيلية توزع "أساور تذكارية" على الأسرى الفلسطينيين المحررين (صورة)

مبعوث ترامب: غزة خطيرة لا تصلح للعيش والاعمار قد يستغرق 15 عاما

زكريا الزبيدي... «الجرذ الأسود» الذي عذّب إسرائيل يُفرج عنه في إطار الهدنة

مناقشات فلسطينية-أوروبية لعقد مؤتمر دولي للمانحين لإعادة إعمار غزة بعد الدمار الهائل.. والخسائر تقدر بـ33 مليار دولار

الأخبار الرئيسية

2195848953

معبر رفح يعمل السبت في اتجاه المغادرة لأول مرة منذ أشهر

679cbb734c59b7098e52f563

"ترامب لن يستسلم".. تعليق إسرائيلي على الضغوط الأمريكية على مصر والأردن

photo_2025-01-31_17-13-24

أطباء أمريكيون عملوا بغزة يتحدثون عن تعمد الاحتلال تدمير القطاع الصحي

20240521083643afpp-afp_34tc7aw.h-1-e1738330443182-730x438

من يدير حماس والقسام في غزة بعد اغتيال السنوار والضيف والعديد من رفاقهم؟

10-33-730x438

صحافي إسرائيلي يتباهى باقتحام جنود منزلا فلسطينيا لمتابعة برنامجه (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية