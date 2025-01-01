"حزب الله" يصدر بيانا بعد إعلان القسام استشهاد الضيف وعدد من قادة الكتائب

بيروت/سما/

أصدر "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة، بيانا بعد إعلان كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" استشهاد قائد هيئة ‏أركانها محمد الضيف وعدد من القادة فيها.



قال "حزب الله" في بيانه: "يتقدم "حزب الله" من الإخوة المجاهدين في حركة "حماس" ومن جميع فصائل المقاومة الفلسطينية ‏العزيزة ومن ‏الشعب الفلسطيني الصابر والمجاهد بأحر التعازي والتبريكات باستشهاد قائد هيئة ‏أركان "كتائب القسام" ‏محمد الضيف وثلة من رفاقه الكبار من أعضاء المجلس العسكري، ‏ويخص بالتعازي عائلاتهم الشريفة ‏سائلًا الله تعالى أن يمُنّ عليهم بالصبر والسلوان وعظيم ‏الأجر".‏

وأضاف البيان: "إننا نُعلن اعتزازنا بهؤلاء القادة الشرفاء الذين بقوا في ميدان الجهاد والمقاومة حتى آخر لحظات ‏عمرهم، ‏وقدموا لشعبهم كل ما استطاعوا دفاعا عن كرامته وفي سبيل استعادة حريته واستقلاله، ‏وعلى رأسهم القائد ‏الكبير محمد الضيف الذي أفنى عمره في مُقارعة العدو الإسرائيلي المحتل ‏وأذاقه طعم الهزيمة لا سيما في ‏معركة طوفان الأقصى والتي كان أبرز مهندسيها وقادتها في ‏الميدان، وسيبقى وإخوانه رمزا للأحرار الذين ‏سيكملون طريق المقاومة". ‏

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وختم "حزب الله" بيانه بالقول: "إن دماء الشهداء القادة وسائر الشهداء الذين قضوا في معركة طوفان الأقصى أثمرت نصرا ‏أرغم العدو ‏على وقف إطلاق النار وتحرير أعداد كبيرة من الأسرى والمعتقلين، وستزيد الشعب ‏الفلسطيني الصابر ‏إصرارا وعزما على مواصلة دربهم مهما غلت التضحيات، وستجعل أمتنا ‏أكثر اقترابا من الوعد الإلهي ‏لعباده المؤمنين بالنصر والكرامة".

‏ومساء أمس الخميس، أعلن الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، استشهاد قائد هيئة أركان الكتائب القائد محمد الضيف وعدد من قادة "القسام"، خلال معركة "طوفان الأقصى".



وأوضح أبو عبيدة أن "القادة الشهداء" هم:

الشهيد القائد محمد الضيف (أبو خالد)، قائد هيئة أركان كتائب القسام.

الشهيد القائد مروان عيسى (أبو البراء)، نائب قائد أركان كتائب القسام.

الشهيد القائد غازي أبو طماعة (أبو موسى)، قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية.

الشهيد القائد رائد ثابت (أبو محمد)، قائد ركن القوى البشرية.

الشهيد القائد رافع سلامة (أبو محمد)، قائد لواء خان يونس.

كما أشار إلى "استشهاد قائدين آخرين تم الإعلان عنهما سابقا خلال المعركة"، وهما:

الشهيد القائد أحمد الغندور (أبو أنس)، قائد لواء الشمال.

الشهيد القائد أيمن نوفل (أبو أحمد)، قائد لواء الوسطى.