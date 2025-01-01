حماس تنعى 16 من قادة الحركة قضوا خلال الحرب على غزة ..

القدس المحتلة / سما/

نعت حركة حماس، اليوم الجمعة، ستة عشر من قادة الحركة، قضوا في عمليات اغتيال واستهداف إسرائيلي خلال الحرب على قطاع غزة.

وذكرت الحركة في بيان، أسماء عدد من القادة والشهداء الذين سقطوا خلال المعارك، ومن بينهم:

- الشهيد القائد إسماعيل هنية (أبو العبد) - رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

- الشهيد القائد يحيى السنوار (أبو إبراهيم) - رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

- الشهيد القائد صالح العاروري (أبو محمد) - نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

- الشهيد القائد تيسير إبراهيم (أبو محمد) - رئيس مجلس القضاء الحركي الأعلى لحركة حماس

- الشهيد القائد أسامة المزيني (أبو همام) - رئيس مجلس شورى حركة حماس بقطاع غزة

- الشهيد القائد روحي مشتهى (أبو جمال) - عضو المكتب السياسي لحركة حماس

- الشهيد القائد سامح السراج (أبو فكري) - عضو المكتب السياسي لحركة حماس

- الشهيد القائد مروان عيسى (أبو البراء) - عضو المكتب السياسي لحركة حماس

- الشهيد القائد زكريا معمر (أبو أحمد) - عضو المكتب السياسي لحركة حماس

- الشهيدة القيادية جميلة الشنطي (أم عبدالله) - عضو المكتب السياسي لحركة حماس

- الشهيد القائد جواد أبو شمالة (أبو كرم) - عضو المكتب السياسي لحركة حماس

- الشهيد القائد سامي عودة (أبو خليل) - رئيس جهاز الأمن العام لحركة حماس بقطاع غزة

- الشهيد القائد محمد أبو عسكر (أبو خالد) - عضو المكتب الإداري لحركة حماس بقطاع غزة

- الشهيد القائد خالد النجار (أبو عبادة) - عضو قيادة الضفة الغربية

- الشهيد القائد ياسين ربيع (أبو شهد) - عضو قيادة الضفة الغربية

- الشهيد القائد فتح الله شريف (أبو الأمين) - عضو قيادة الخارج، وقائد حماس في لبنان

وأكدت حركة حماس أنها ستظل وفية لدماء الشهداء، حاملةً أمانتهم التي استشهدوا من أجلها حتى تحقيق التحرير الكامل وطرد العدو، واستعادة جميع حقوق الشعب الفلسطيني في دولته وعاصمتها القدس.