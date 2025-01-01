الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة ومخيم طولكرم لليوم الخامس على التوالي

طولكرم/سما/

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة ومخيم طولكرم لليوم الخامس على التوالي، وسط تجريف واسع للممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية، وتفجير للمنازل، والدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية ونشر دوريات المشاة في الشوارع والأحياء.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأنها تواصل المساعدة في إخلاء المواطنين من منطقة النادي في مخيم طولكرم بعد أن تلقى المواطنون صباح اليوم، أوامرا بالإخلاء من قبل قوات الاحتلال.

وأضافت، أن طواقم الاسعاف أخلت حتى اللحظة عددا من الحالات المرضية، فيما أخلى فريق إدارة الكوارث التابع للجمعية 150 مواطنا .

وقالت وكالة "وفا"، إن قوات الاحتلال حولت المدينة والمخيم لثكنات عسكرية بعد استيلائها على عدد من المباني السكنية والتجارية فيهما، مع تواجد كبير لجنودها وقناصتها الذين يطلقون النيران بشكل عشوائي.

وأضافت أن قوات راجلة من جيش الاحتلال تنتشر بشكل كبير في الشوارع الرئيسية والفرعية وبين الأحياء السكنية في المدينة، وتنفذ عمليات تمشيط وتفتيش واسعة وعزل الحارات عن بعضها، وملاحقة المواطنين والمركبات وتجبرهم على العودة لمنازلهم، وسط بث حالة من الترهيب بينهم.

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر الجمعة، خمسة شبان عقب محاصرتها منزلين في المدينة، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية، ومداهمة المنازل المجاورة وإخراج سكانها تحت التهديد والتنكيل بهم، بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وأفادت الوكالة الرسمية، بأن قوة من جيش الاحتلال حاصرت منزلا في إسكان المهندسين بين ضاحيتي شويكة واكتابا شرق المدينة، وطالبت عبر مكبرات الصوت من بداخل المنزل بتسليم نفسه، في الوقت الذي حاصرت فيه قوة خاصة من جيش الاحتلال مدعومة بآليات عسكرية، منزلا آخر في الحي الجنوبي بالمدينة.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الصوت بكثافة باتجاه المنزلين، وسط اندلاع مواجهات في المكان، دون أن يبلغ عن إصابات.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين عمار وأحمد حاتم العوفي من المنزل الذي حاصرته شرق المدينة، كما اعتقلت الشبان أيمن مرعي ومجد حدايدة ومؤمن أبو تمام من المنزل الذي حاصرته في الحي الجنوبي.

وتواصل قوات الاحتلال حصارها لمستشفيي الشهيد ثابت ثابت الحكومي والإسراء التخصصي، والاستيلاء على المباني العالية المحيطة بهما، مع عرقلة عمل مركبات الإسعاف والطواقم الطبية وإخضاعها للتفتيش والتحقيق الميداني.

كما تواصل قوات الاحتلال حصارها المطبق على مخيم طولكرم، ونشر جنود المشاة في حاراته والقناصة على المباني العالية داخله وفي محيطه، ومداهمة المنازل وتفتيشها وإجبار سكانها على إخلائها تحت تهديد السلاح، بالإضافة إلى تفجير عدد من المنازل داخل حارات المخيم.