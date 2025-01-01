أبو عبيدة يعلن أسماء 3 أسرى إسرائيليين سيفرج عنهم غدا السبت..

غزة/سما/

أعلن الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، اليوم الجمعة، أن الكتائب قررت الإفراج عن ثلاثة أسرى إسرائيليين يوم غد السبت، في إطار صفقة تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح أبو عبيدة، في بيان مقتضب، أن الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم هم:

1- عوفر كالدرون

2- كيث شمونسل سيغال

3- ياردن بيباس

وأمس الخميس أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 110 أسرى من بينهم زكريا الزبيدي أحد الـ6 الذين تحرروا بنفق الحرية من سجن جلبوع، مقابل إفراج حركة حماس عن 3 أسرى إسرائيليين في إطار الدفعة الثالثة من التبادل في المرحلة الأولى باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.