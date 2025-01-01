رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الجمعة، في عناوينها، استشهاد مواطنين برصاص الاحتلال في مخيم جنين، وآخر أمام زوجته وطفلته في مدينة نابلس، وتشييع جثامين الشهداء العشرة الذين ارتقوا في غارة جوية شنها الاحتلال على بلدة طمون جنوب طوباس، والإفراج عن 110 معتقلين ضمن الدفعة الثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- طمون تتشح بالسواد

- 3 شهداء.. والاحتلال يقصف مبنى ويدمر أخرى في مخيمجنين ويواصل تهجير المواطنين من مخيم طولكرم

- الرئيس يشيد بمواقف العاهل الأردني في دعم بقاء وصمود شعبنا ورفضه لمحاولات تهجيره

- مصطفى يشدد على أهمية مساندة المجتمع الدولي لتنفيذ خطة الاستجابة الطارئة في غزة

- النرويج تمنح الأونروا 24 مليون دولار رغم حظر إسرائيل نشاطاتها

- الاتحاد الأوروبي سيجري محادثات منفصلة مع إسرائيل والسلطة الوطنية

- الافراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى ضمن اتفاق وقف إطلاق النار

- اللجنة المركزية تعقد اجتماعا في رام الله وتناقش عددا من القضايا التي تواجه شعبنا

- مقرر أممي: إسرائيل خلفت دمارا في غزة لم نشهد مثله منذ الحرب العالمية الثانية

- المحرر الطوس يدعو للوحدة الوطنية لمواجهة مخططات الاحتلال

- الأمم المتحدة: الأونروا تواصل عملها في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية

"الأيام":

- استشهاد شابين ومقتل جندي إسرائيلي خلال اشتباكات عنيفة في مخيم جنين

- الرئيس يشيد برفض العاهل الأردني محاولات التهجير

- "مركزية فتح" تجدد رفضها وقف عمل وكالة "الأونروا"

- الاحتلال يعدم مواطنا أمام زوجته وطفلته في نابلس

- شهيد متأثرا بجروحه وانتشال 42 جثمانا وجيش الاحتلال يدمر منازل في رفح

- الافراج عن 110 أسرى وإطلاق سراح 3 إسرائيليين و5 تايلنديين

- إخلاء مقر "الأونروا" في القدس المحتلة مع دخول قرار حظرها إسرائيلياً حيز التنفيذ

- النرويج تمنح "الأونروا" 24 مليون دولار

- "شريان حياة" ملايين الفلسطينيين في مرمى إسرائيل

- حوار فلسطيني-أوروبي رفيع المستوى خلال آذار

"القدس":

- كوكبة جديدة من أسرى الحرية…الإفراج عن 110 أسرى مقابل إطلاق سراح 3 محتجزين إسرائيليين

- شهيدان بمخيم جنين واغتيال شاب أمام زوجته وأطفاله بنابلس والآلاف يشيعون شهداء طمون

- ترمب يوقع أمرا تنفيذيا لترحيل طلاب جامعات تظاهروا ضد الإبادة

- مع دخول الحظر الاسرائيلي حيز التنفيذ.. موظفو الأونروا يودعون الشيخ جراح

- مصطفى يشدد على أهمية مساندة المجتمع الدوليلتنفيذ خطة الاستجابة الطارئة في القطاع

- مقتل جندي وإصابة خمسة في جنين

- الصرف الصحي يهدد غزة

- لا ناجين من حادث اصطدام طائرة ركاب ومروحية في واشنطن