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اليوم الثالث عشر لوقف إطلاق النار: تواصل عودة النازحين لشمال قطاع غزة واستشهاد صياد صباح اليوم

الجمعة 31 يناير 2025 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليوم الثالث عشر لوقف إطلاق النار: تواصل عودة النازحين لشمال قطاع غزة واستشهاد صياد صباح اليوم



غزة /سما/

يواصل عشرات الآلاف من النازحين العودة إلى مدينة غزة والشمال عبر شارعي الرشيد سيرًا على الأقدام وصلاح الدين عبر المركبات الخاصة لليوم الخامس على التوالي.

ويشهد طريق الرشيد حركة نشطة للمواطنين العائدين وهم يحملون متعلقاتهم الشخصية.

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصول 43 شهيدًا إلى مشافي قطاع غزة، منهم 42 شهيدًا تم انتشالهم، وشهيد واحد متأثر بإصابته، إضافة إلى تسعة مصابين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واستشهد صياد صباح اليوم برصاص جيش الاحتلال قرب بحر النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 47,460 شهيدًا و111,580 إصابة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023م.

وأطلق جنود الاحتلال النار على مواطن شرق حي الشجاعية، ما أسفر عن استشهاده على الفور.

وواصل جنود الاحتلال إطلاق النار على المواطنين في معظم أنحاء مدينة رفح جنوب القطاع.

ويؤدي الفلسطينيون صلاة الغائب اليوم الجمعة على أرواح سبعة من قادة كتائب القسام الذين اغتالتهم إسرائيل في أوقات متفرقة من الحرب، ومن بينهم محمد الضيف رئيس أركان القسام ونائبه مروان عيسى.

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