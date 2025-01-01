استطلاع معاريف : 4 بالمئة من الإسرائيليين فقط يرون أن إسرائيل حققت أهداف الحرب

القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع لصحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن 4% من الإسرائيليين فقط يرون أن إسرائيل حققت أهداف الحرب بشكل كامل.



ويعكس الاستطلاع تراجعا في شعبية نتنياهو وضعفا في الكتلة الحاكمة، مع تزايد الدعم للمعارضة.

كما يشير إلى شكوك عميقة حول تحقيق أهداف الحرب واستمرار الانقسامات حول القضايا السياسية الكبرى مثل قانون التجنيد.

وبين الاستطلاع انه مع عودة مئات الآلاف من سكان غزة إلى شمال القطاع، يعتقد 57% من المستطلعين أن أهداف الحرب لم تتحقق بشكل كامل، و32% يرون أنها لم تتحقق على الإطلاق. وفقط 4% يعتقدون أن الأهداف قد تحققت بالكامل.

وقال الاستطلاع إن هناك تفاؤلا متزايدا بشأن إتمام صفقة الأسرى، حيث قال 36% إنهم يتوقعون إتمام الصفقة بالكامل (مقارنة بـ28% في الاستطلاع السابق).

وبين الاستطلاع أن الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو فقدت المزيد من الدعم، حيث حصل على 44 مقعدًا فقط (مقارنة بـ43 مقعدًا في الاستطلاع السابق)، بينما تحصل كتلة المعارضة على 61 مقعدا بدون النواب العرب.

وبين الاستطلاع انه إذا انضم نفتالي بينيت كمنافس، فإن المعارضة ستزيد قوتها إلى 66 مقعدًا.

وعندما طُلب من المستطلعين الاختيار بين تمرير قانون التجنيد أو الذهاب إلى انتخابات جديدة، اختار 57% الانتخابات مقابل 30% فقط دعموا قانون التجنيد.