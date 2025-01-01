  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

استطلاع معاريف : 4 بالمئة من الإسرائيليين فقط يرون أن إسرائيل حققت أهداف الحرب

الجمعة 31 يناير 2025 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع معاريف : 4 بالمئة من الإسرائيليين فقط يرون أن إسرائيل حققت أهداف الحرب



القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع لصحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن 4% من الإسرائيليين فقط يرون أن إسرائيل حققت أهداف الحرب بشكل كامل.


ويعكس الاستطلاع تراجعا في شعبية نتنياهو وضعفا في الكتلة الحاكمة، مع تزايد الدعم للمعارضة.

كما يشير إلى شكوك عميقة حول تحقيق أهداف الحرب واستمرار الانقسامات حول القضايا السياسية الكبرى مثل قانون التجنيد.

وبين الاستطلاع انه مع عودة مئات الآلاف من سكان غزة إلى شمال القطاع، يعتقد 57% من المستطلعين أن أهداف الحرب لم تتحقق بشكل كامل، و32% يرون أنها لم تتحقق على الإطلاق. وفقط 4% يعتقدون أن الأهداف قد تحققت بالكامل.

وقال الاستطلاع إن هناك تفاؤلا متزايدا بشأن إتمام صفقة الأسرى، حيث قال 36% إنهم يتوقعون إتمام الصفقة بالكامل (مقارنة بـ28% في الاستطلاع السابق).

وبين الاستطلاع أن الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو فقدت المزيد من الدعم، حيث حصل على 44 مقعدًا فقط (مقارنة بـ43 مقعدًا في الاستطلاع السابق)، بينما تحصل كتلة المعارضة على 61 مقعدا بدون النواب العرب.

وبين الاستطلاع انه إذا انضم نفتالي بينيت كمنافس، فإن المعارضة ستزيد قوتها إلى 66 مقعدًا.

وعندما طُلب من المستطلعين الاختيار بين تمرير قانون التجنيد أو الذهاب إلى انتخابات جديدة، اختار 57% الانتخابات مقابل 30% فقط دعموا قانون التجنيد.

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام العبري يكشف تفاصيل الخطة المطروحة لإدارة معبر رفح

حماس تعلن رسميا عن استشهاد الضيف وعدد من قادة المجلس العسكري لكتائب القسام..

إسرائيل توجه رسالة غاضبة للوسطاء حول تسليم المحتجزين في خانيونس ..

أنباء عن مقتل حارق القرآن “سلوان موميكا” بعد إصابته بأعيرة نارية داخل منزله في ستوكهولم

من جباليا وأمام منزل السنوار .. المقاومة الفلسطينية تُسلّم الصليب الأحمر الدولي 3 أسرى إسرائيليين..

وقاحة غير مسبوقة..ترامب: الأردن ومصر ستستقبلان سكان غزة وسيفعلون ما طلبناه لأننا نفعل الكثير من أجلهم..

نتنياهو: نستعد لبدء المفاوضات حول المرحلة الثانية من صفقة التبادل

الأخبار الرئيسية

مناقشات فلسطينية-أوروبية لعقد مؤتمر دولي للمانحين لإعادة إعمار غزة بعد الدمار الهائل.. والخسائر تقدر بـ33 مليار دولار

اليوم الثالث عشر لوقف إطلاق النار: تواصل عودة النازحين لشمال قطاع غزة واستشهاد صياد صباح اليوم

إسرائيل تهدد بقصف مطار بيروت... ملايين الدولارات تصل الى حزب الله

نتنياهو يعقد اجتماعا امنياً السبت وتخوف إسرائيلي من انهيار الاتفاق وعودة القتال في غزة

وقاحة غير مسبوقة..ترامب: الأردن ومصر ستستقبلان سكان غزة وسيفعلون ما طلبناه لأننا نفعل الكثير من أجلهم..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية