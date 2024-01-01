إسرائيل تهدد بقصف مطار بيروت... ملايين الدولارات تصل الى حزب الله

بيروت /سما/

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بأن إسرائيل اشتكت ‏للجنة التي تقودها الولايات المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار في ‏لبنان من أن دبلوماسيين إيرانيين وآخرين يقومون بتسليم عشرات ‏الملايين من الدولارات نقدا إلى "حزب الله"، بحسب ما ذكر مسؤول ‏دفاعي أميركي يتحدث باسم اللجنة وأشخاص مطلعون على الأمر.‏

وأضافت "وول ستريت جورنال" أنَّ "مسؤولين إيرانيين وغيرهم ‏يسلّمون نقدا عشرات ملايين الدولارات لحزب الله، وبأنَّ إسرائيل أبلغت ‏لجنة مراقبة وقف النار نقل أتراك أموالا إيرانية لحزب الله جوا".‏

وبحسب الصحيفة، إسرائيل أبلغت لجنة مراقبة وقف النار عن نقل أتراك ‏أموالا إيرانية لحزب الله جوا. في المقابل، ذكرت "وول ستريت ‏جورنال"، أن "تركيا نفت مساءلتها من أي طرف حول الاتهام ‏الإسرائيلي لها، ونفى مسؤولون أتراك تهريب أموال إيرانية لحزب الله".‏

وأشارت إلى أنَّ "لجنة وقف النار تعلم مواصلة إيران استخدام مطار ‏بيروت لنقل أموال لحزب الله".‏

وكشفت "وول ستريت جورنال" أنَّ "إسرائيل هددت بضرب مطار ‏بيروت إذا تم استخدامه لتهريب مساعدات لحزب الله".‏

وتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في 27 ‏تشرين الثاني/نوفمبر 2024. ‏