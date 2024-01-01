إسرائيل تهدد بقصف مطار بيروت... ملايين الدولارات تصل الى حزب الله

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بأن إسرائيل اشتكت للجنة التي تقودها الولايات المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار في لبنان من أن دبلوماسيين إيرانيين وآخرين يقومون بتسليم عشرات الملايين من الدولارات نقدا إلى "حزب الله"، بحسب ما ذكر مسؤول دفاعي أميركي يتحدث باسم اللجنة وأشخاص مطلعون على الأمر.
وأضافت "وول ستريت جورنال" أنَّ "مسؤولين إيرانيين وغيرهم يسلّمون نقدا عشرات ملايين الدولارات لحزب الله، وبأنَّ إسرائيل أبلغت لجنة مراقبة وقف النار نقل أتراك أموالا إيرانية لحزب الله جوا".
وبحسب الصحيفة، إسرائيل أبلغت لجنة مراقبة وقف النار عن نقل أتراك أموالا إيرانية لحزب الله جوا. في المقابل، ذكرت "وول ستريت جورنال"، أن "تركيا نفت مساءلتها من أي طرف حول الاتهام الإسرائيلي لها، ونفى مسؤولون أتراك تهريب أموال إيرانية لحزب الله".
وأشارت إلى أنَّ "لجنة وقف النار تعلم مواصلة إيران استخدام مطار بيروت لنقل أموال لحزب الله".
وكشفت "وول ستريت جورنال" أنَّ "إسرائيل هددت بضرب مطار بيروت إذا تم استخدامه لتهريب مساعدات لحزب الله".
وتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.