  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إسرائيل تهدد بقصف مطار بيروت... ملايين الدولارات تصل الى حزب الله

الجمعة 31 يناير 2025 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تهدد بقصف مطار بيروت... ملايين الدولارات تصل الى حزب الله



بيروت /سما/

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بأن إسرائيل اشتكت ‏للجنة التي تقودها الولايات المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار في ‏لبنان من أن دبلوماسيين إيرانيين وآخرين يقومون بتسليم عشرات ‏الملايين من الدولارات نقدا إلى "حزب الله"، بحسب ما ذكر مسؤول ‏دفاعي أميركي يتحدث باسم اللجنة وأشخاص مطلعون على الأمر.‏ 

وأضافت "وول ستريت جورنال" أنَّ "مسؤولين إيرانيين وغيرهم ‏يسلّمون نقدا عشرات ملايين الدولارات لحزب الله، وبأنَّ إسرائيل أبلغت ‏لجنة مراقبة وقف النار نقل أتراك أموالا إيرانية لحزب الله جوا".‏ 

وبحسب الصحيفة، إسرائيل أبلغت لجنة مراقبة وقف النار عن نقل أتراك ‏أموالا إيرانية لحزب الله جوا. في المقابل، ذكرت "وول ستريت ‏جورنال"، أن "تركيا نفت مساءلتها من أي طرف حول الاتهام ‏الإسرائيلي لها، ونفى مسؤولون أتراك تهريب أموال إيرانية لحزب الله".‏

وأشارت إلى أنَّ "لجنة وقف النار تعلم مواصلة إيران استخدام مطار ‏بيروت لنقل أموال لحزب الله".‏

وكشفت "وول ستريت جورنال" أنَّ "إسرائيل هددت بضرب مطار ‏بيروت إذا تم استخدامه لتهريب مساعدات لحزب الله".‏

وتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في 27 ‏تشرين الثاني/نوفمبر 2024. ‏

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام العبري يكشف تفاصيل الخطة المطروحة لإدارة معبر رفح

حماس تعلن رسميا عن استشهاد الضيف وعدد من قادة المجلس العسكري لكتائب القسام..

إسرائيل توجه رسالة غاضبة للوسطاء حول تسليم المحتجزين في خانيونس ..

أنباء عن مقتل حارق القرآن “سلوان موميكا” بعد إصابته بأعيرة نارية داخل منزله في ستوكهولم

وقاحة غير مسبوقة..ترامب: الأردن ومصر ستستقبلان سكان غزة وسيفعلون ما طلبناه لأننا نفعل الكثير من أجلهم..

من جباليا وأمام منزل السنوار .. المقاومة الفلسطينية تُسلّم الصليب الأحمر الدولي 3 أسرى إسرائيليين..

نتنياهو: نستعد لبدء المفاوضات حول المرحلة الثانية من صفقة التبادل

الأخبار الرئيسية

مناقشات فلسطينية-أوروبية لعقد مؤتمر دولي للمانحين لإعادة إعمار غزة بعد الدمار الهائل.. والخسائر تقدر بـ33 مليار دولار

اليوم الثالث عشر لوقف إطلاق النار: تواصل عودة النازحين لشمال قطاع غزة واستشهاد صياد صباح اليوم

نتنياهو يعقد اجتماعا امنياً السبت وتخوف إسرائيلي من انهيار الاتفاق وعودة القتال في غزة

وقاحة غير مسبوقة..ترامب: الأردن ومصر ستستقبلان سكان غزة وسيفعلون ما طلبناه لأننا نفعل الكثير من أجلهم..

مبعوث ترامب: غزة خطيرة لا تصلح للعيش والاعمار قد يستغرق 15 عاما

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية