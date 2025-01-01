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طقس فلسطين : انخفاض على درجات الحرارة وأمطار متفرقة

الجمعة 31 يناير 2025 08:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : انخفاض على درجات الحرارة وأمطار متفرقة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية باردا نسيبا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على مختلف المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، باردا إلى شديد البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على مختلف المناطق، الرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد السبت، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت الأرصاد أن يكون الجو، يوم الأحد المقبل، غائما جزئيا وباردا نسيبا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم الاثنين، غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسيبا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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