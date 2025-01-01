نتنياهو يعقد اجتماعا امنياً السبت وتخوف إسرائيلي من انهيار الاتفاق وعودة القتال في غزة

القدس المحتلة/سما/

مع بداية الأسبوع وتحديدا يوم السبت المقبل، تستكمل الجولة الرابعة ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل.

من المنتظر أن تقوم حماس اليوم الجمعة بتسليم قائمة بأسماء الاسرى الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم.

فيما تستعد إسرائيل للصدمات المقبلة في المرحلة الأولى، وأيضاً لاحتمال انهيار الاتفاق وعودتها إلى القتال. ومع ذلك، ليس من المتوقع أن يحدث هذا في الوقت قريب.تضيف القناة 12 الإسرائيلية "أنه واستعداداً لاستمرار الصفقة، تخشى إسرائيل من احتمال انهيارها".

وسيعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم مناقشة أمنية تتناول السيناريو واحتمال عودة الجيش الإسرائيلي على الفور إلى القتال، وستعقد المناقشة أثناء زيارة مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لإسرائيل وقبل زيارة نتنياهو السياسية إلى واشنطن الأسبوع المقبل.

وقال المسؤولون الذين سيشاركون في المناقشة إن هذه مناقشة مهمة للغاية ومن الجيد أن تعقد. ووفقا لهم، يجب على إسرائيل أن تكون مستعدة لجميع السيناريوهات.

تشير التقديرات في إسرائيل إلى أن الاتفاق لن ينهار في المستقبل القريب. ومع ذلك، هناك استعدادات لكل سيناريو.

وقد عاد عشرة اسرى إسرائيليين أحياء من أصل 25 في القائمة في هذه المرحلة خلال عشرة أيام. وعاد خمسة عمال أجانب آخرين .

وسيتم الان الانتقال إلى فئة الرجال. وبحسب كل التقديرات في إسرائيل، وبحسب القائمة الواردة من حماس، لم يعد هناك أي نساء مختطفات على قيد الحياة. تضيف القناة العبرية.

وقال المبعوث الأمريكي ويتكوف إن من بين الذين سيتم إطلاق سراحهم مواطن أمريكي. ومن يتم إطلاق سراحهم يوم السبت لن يكونوا بالضرورة بالغين، فقد يكونون مصابين ومرضى.