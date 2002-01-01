زكريا الزبيدي... «الجرذ الأسود» الذي عذّب إسرائيل يُفرج عنه في إطار الهدنة

رام الله/سما/

زكريا الزبيدي، أحد رموز العمل المسلّح في مخيم جنين والمعتقل الذي فرّ مع خمسة آخرين من سجنه الإسرائيلي ليعاد إليه بعد أيام، بين المفرج عنهم، الخميس، في عملية التبادل بين حركة «حماس» وإسرائيل.

حليق الرأس وباسماً ورافعاً إشارة النصر، ظهر الزبيدي في لقطة تلفزيونية من الحافلة التابعة للصليب الأحمر التي أقلته مع عدد آخر من المعتقلين، من سجن عوفر الإسرائيلي إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

كان زكريا الزبيدي (49 عاماً) أحد قادة «كتائب شهداء الأقصى»، الذراع العسكرية لحركة «فتح»، في مخيم جنين. وذاع صيته خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وتحوّل إلى أحد أشهر القادة العسكريين في جنين ومخيمها.

قُتلت والدته سميرة وشقيقه طه خلال الاجتياح الإسرائيلي الشهير لمخيم جنين في عام 2002، وباقي أشقائه خضعوا للاعتقال، ومنهم يحيى الذي أمضى 20 عاماً في السجون الإسرائيلية في عام 2004، كان في استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس عندما زار مخيم جنين، وانتقدت إسرائيل يومها لقاء عباس معه.

الهروب من السجن المحصّن

اعتقل الزبيدي آخر مرة في عام 2019 في مدينة رام الله بتهمة تنفيذ هجمات دامية ضد إسرائيليين. في عام 2021، كان بين ستة فلسطينيين تمكنوا من الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي المحصّن عبر نفق حفروه إلى خارج أسوار السجن. لكن أعيد اعتقالهم بعد أيام.

يقول مقربون منه إن الوجهة الأولى له بعد الإفراج عنه ستكون زيارة قبر نجله البكر محمد الذي قُتل في سبتمبر (أيلول)، العام الماضي، في قصف إسرائيلي لمركبة في جنين مع أربعة شبان آخرين.

كما سيزور قبر شقيقه داود الذي قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي في عام 2022.

أصيب زكريا في عمر 13 عاماً بالرصاص خلال مشاركته في عام 1988، في رشق قوات إسرائيلية بالحجارة. واعتُقل للمرة الأولى في عام 1989، وسُجن لمدة ستة أشهر.

بعد الإفراج عنه، بدأ نشاطه مع حركة «فتح». وأعيد اعتقاله في عام 1990 بتهمة إلقاء حجارة وزجاجات حارقة باتجاه الجيش الإسرائيلي، وحُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أعوام ونصف عام.

في عام 1994، أُفرج عن الزبيدي في إطار تفاهمات اتفاق أوسلو، وعمل في الأجهزة الأمنية الفلسطينية تماشياً مع تفاهم إطلاق سراحه مع عشرات المعتقلين مثله، ولم يُسمح لهم بمغادرة أريحا.

وقبل خمسة شهور من نهاية مدة حكمه، تسلّل من أريحا إلى جنين. وأصبح مطارداً من إسرائيل في مدينة جنين ومخيمها لسنوات.

رغم حياته العسكرية في مخيم جنين، كان الزبيدي أيضاً من مشجعي الثقافة. وشارك في «مسرح الحرية» الذي أسسته الناشطة اليهودية أرنا مير خميس في مخيم جنين في أواخر الثمانينات.

خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي للمخيم في عام 2002، هُدم مسرح الحرية.

جاء جوليانو، نجل أرنا خميس، في عام 2003 إلى جنين لتنفيذ فيلم وثائقي بعنوان «أولاد أرنا»، عن الأطفال الذين احتضنتهم والدته حتى وفاتها، وعن أطفال مسرح الحرية وكيف تحوّلوا إلى مسلحين للدفاع عن المخيم.

ويروي الزبيدي في مقدمة رسالته الجامعية في العلوم السياسية تحت عنوان «التنين والصياد»، أنه تعرّض لعدة محاولات اغتيال، وأن الجيش الإسرائيلي كان يُطلق عليه اسم «الجرذ الأسود»؛ كونه كان يختفي كلما لاحقه الجيش الإسرائيلي بهدف اعتقاله أو قتله.

وبقي الزبيدي مطارداً من الجيش الإسرائيلي حتى عام 2007 حين وافق على تسليم سلاحه للسلطة الفلسطينية مقابل إسقاط اسمه عن لائحة المطلوبين لإسرائيل، وفي إطار اتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل شمل آخرين ممن تخلوا عن السلاح.

وفي عام 2011، ألغت إسرائيل العفو عن الزبيدي لأسباب غير معلنة.