  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وقاحة غير مسبوقة..ترامب: الأردن ومصر ستستقبلان سكان غزة وسيفعلون ما طلبناه لأننا نفعل الكثير من أجلهم..

الجمعة 31 يناير 2025 01:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وقاحة غير مسبوقة..ترامب: الأردن ومصر ستستقبلان سكان غزة وسيفعلون ما طلبناه لأننا نفعل الكثير من أجلهم..



واشنطن / وكالات /

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، إصراره على أن تستقبل الدولتان المجاورتان، مصر والأردن، سكان غزة كما اقترح في خطته "لإعادة توطين" مئات الآلاف من الفلسطينيين في القطاع المدمر.

وخلال حديثه مع مراسلي البيت الأبيض، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية استقبال مصر أو الأردن لسكان قطاع غزة. وردًا على سؤال بهذا الشأن، قال ترامب: "سيفعلون ذلك. نحن نفعل الكثير من أجلهم."

وقد أثار اقتراح الرئيس الأميركي استغراباً كبيراً في العالم، وأثار معارضة كبيرة في الدول التي يقترح إجلاء سكان غزة إليها، وهي الأردن ومصر، وسارعت دول أخرى وردت في تقارير مختلفة كمرشحين محتملين، ألبانيا وإندونيسيا لينفيان بشدة أي اتفاق على هذه الفكرة.

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام العبري يكشف تفاصيل الخطة المطروحة لإدارة معبر رفح

إسرائيل توجه رسالة غاضبة للوسطاء حول تسليم المحتجزين في خانيونس ..

إدارة ترامب تفشل في تقديم أي دليل على صحة مزاعمها “السخيفة” بشأن استخدام “الواقيات الذكرية” بغزة لصنع القنابل

أنباء عن مقتل حارق القرآن “سلوان موميكا” بعد إصابته بأعيرة نارية داخل منزله في ستوكهولم

من جباليا وأمام منزل السنوار .. المقاومة الفلسطينية تُسلّم الصليب الأحمر الدولي 3 أسرى إسرائيليين..

محافظ شمال سيناء: معبر رفح سيفتتح خلال أيام بوجود أوروبي فلسطيني

القسام تسلّم المجندة المحتجزة آغام بيرغر للصليب الأحمر..

الأخبار الرئيسية

مبعوث ترامب: غزة خطيرة لا تصلح للعيش والاعمار قد يستغرق 15 عاما

IMG_8313

حماس تعلن رسميا عن استشهاد الضيف وعدد من قادة المجلس العسكري لكتائب القسام..

نتنياهو: نستعد لبدء المفاوضات حول المرحلة الثانية من صفقة التبادل

IMG_8311

اسرى الدفعة الثالثة يعانقون الحرية ..بينهم 32 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد

من جباليا وأمام منزل السنوار .. المقاومة الفلسطينية تُسلّم الصليب الأحمر الدولي 3 أسرى إسرائيليين..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية