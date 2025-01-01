وقاحة غير مسبوقة..ترامب: الأردن ومصر ستستقبلان سكان غزة وسيفعلون ما طلبناه لأننا نفعل الكثير من أجلهم..

واشنطن / وكالات /

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، إصراره على أن تستقبل الدولتان المجاورتان، مصر والأردن، سكان غزة كما اقترح في خطته "لإعادة توطين" مئات الآلاف من الفلسطينيين في القطاع المدمر.

وخلال حديثه مع مراسلي البيت الأبيض، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية استقبال مصر أو الأردن لسكان قطاع غزة. وردًا على سؤال بهذا الشأن، قال ترامب: "سيفعلون ذلك. نحن نفعل الكثير من أجلهم."

وقد أثار اقتراح الرئيس الأميركي استغراباً كبيراً في العالم، وأثار معارضة كبيرة في الدول التي يقترح إجلاء سكان غزة إليها، وهي الأردن ومصر، وسارعت دول أخرى وردت في تقارير مختلفة كمرشحين محتملين، ألبانيا وإندونيسيا لينفيان بشدة أي اتفاق على هذه الفكرة.