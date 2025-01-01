مبعوث ترامب: غزة خطيرة لا تصلح للعيش والاعمار قد يستغرق 15 عاما

القدس المحتلة/سما/

قال مبعوث الرئيس ترامب، ستيف ويتكوف، أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية أن صفقة الاسرى ووقف إطلاق النار في غزة يتقدمان بشكل جيد وينبغي الاستمرار في تنفيذها .

ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من صفقة الاسرى يوم الاثنين المقبل. اضاف ويتكوف: "بيبي ملتزم بالعملية فهو يستمتع برؤية العائلات التي تستقبل أحبائها.

وتابع قائلا لموقع واللا العبري"ليس لدينا عنف في غزة. هناك سلام. يجب على الجميع الانتباه إلى الأشياء الإيجابية التي تحدث. يجب أن ننهي المرحلة الأولى وننفذها بشكل صحيح ثم ننتقل إلى المرحلة التالية، والتي ستبدأ المفاوضات بشأنها الأسبوع المقبل.

وأمضى مبعوث البيت الأبيض معظم يوم الأربعاء في قطاع غزة لفحص الوضع هناك من الأرض ومن الجو. وكان أول مسؤول أميركي يزور غزة منذ 15 عاما.

وقال ويتكوف إن المساعدات دخلت غزة كما هو مخطط لها، وأن تدفق الناس إلى شمال غزة يتم وفقا للاتفاق، وأن الترتيبات الأمنية في ممر نتساريم وممر فيلادلفيا تعمل بشكل أفضل من المتوقع.

وقال إنه رأى خلال رحلته إلى غزة، سواء في الميدان في منطقة محور نتساريم أو من نقاط المراقبة على الجانب الإسرائيلي من الحدود وأثناء تحليق مروحية فوق غزة، أن الدمار في القطاع هائل.

واضاف "ما لا يمكنك إلا أن تراه هو أنه لم يبق شيء تقريبًا في غزة. الناس يتجهون شمالًا للعودة إلى منازلهم، ويرون ما حدث ثم يعودون... لا يوجد ماء ولا كهرباء. إنه لأمر مدهش كم ووقعت أضرار هناك .

ويقدر ويتكوف، أن عملية إزالة الردم وحدها ستستغرق خمس سنوات، وستستغرق عملية تقييم الوضع في ظل وجود الأنفاق الكثيرة في غزة وتأثيرها على القدرة على بناء أسس جديدة للمدينة. وقال إن إعادة البناء قد تستغرق عدة سنوات أخرى.

وقال "كانت هناك فكرة أننا يمكن أن نتوصل إلى خطة واضحة لإعادة إعمار غزة في غضون خمس سنوات. لكن هذا مستحيل. إعادة إعمار غزة قد تستغرق ما بين 10 إلى 15 عاما

واضاف فيما يتعلق بفكرة ترحيل قطاع غزة قائلا " لم أناقش مع ترامب فكرة نقل الفلسطينيين من غزة وعلينا أن ننهي المرحلة الأولى وننفذها بشكل صحيح ثم ننتقل إلى الثانية.

وأكد أنه مما شاهده خلال زيارته "أن غزة غير صالحة للعيش. "لم يبق شيء قائما. هناك الكثير من القنابل غير المنفجرة. الذهاب إلى هناك ليس آمنا. إنه أمر خطير للغاية.