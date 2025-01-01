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حماس تعلن رسميا عن استشهاد الضيف وعدد من قادة المجلس العسكري لكتائب القسام..

الخميس 30 يناير 2025 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلن رسميا عن استشهاد الضيف وعدد من قادة المجلس العسكري لكتائب القسام..



غزة /سما/

أعلن الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، رسميًّا استشهاد قائد أركان الكتائب القائد محمد الضيف، وعدد من أعضاء المجلس العسكري.

وقال أبو عبيدة في كلمة مصورة مساء الخميس: بكل آيات الشموخ والكبرياء والافتخار، وبعد استكمال كل الإجراءات اللازمة والتعامل مع كل المحاذير الأمنية التي تفرضها ظروف المعركة والميدان، وبعد إجراء التحقق اللازم واتخاذ كافة التدابير ذات الصلة، فإن كتائب الشهيد عز الدين القسام تزف إلى أبناء شعبنا العظيم، وإلى أمتنا، ولكل أنصار الحرية والمقاومة في العالم، استشهاد ثلة من المجاهدين الكبار والقادة الأبطال من أعضاء المجلس العسكري العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام:

شهيد الأمة الكبير القائد محمد الضيف (أبو خالد) قائد هيئة أركان كتائب القسام.

لقائد الكبير الشهيد مروان عيسى (أبو البراء) نائب قائد أركان كتائب القسام.

القائد المجاهد الشهيد غازي أبو طماعة (أبو موسى) قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية.

القائد المجاهد البطل رائد ثابت (أبو محمد) قائد ركن القوى البشرية.

القائد المجاهد البطل رافع سلامة (أبو محمد) قائد لواء خان يونس.

وأضاف أبو عبيدة: كنا قد أعلنا خلال المعركة أيضًا عن استشهاد القائدين المجاهدين:

أحمد الغندور (أبو أنس) قائد لواء الشمال.

أيمن نوفل (أبو أحمد) قائد لواء الوسطى.

رحمهم الله ورضوانه عليهم، وسلام على أرواحهم الطاهرة، وعلى كل أرواح شهداء شعبنا.

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