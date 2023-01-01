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تقرير : الاستخبارات التركية تؤمّن إطلاق سراح 5 أسرى تايلانديين بغزة

الخميس 30 يناير 2025 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير : الاستخبارات التركية تؤمّن إطلاق سراح 5 أسرى تايلانديين بغزة



القدس المحتلة/سما/

أمنت الاستخبارات التركية إطلاق سراح خمسة أسرى تايلانديين بقطاع غزة، الخميس، إثر "دبلوماسية استخباراتية" أجرتها مع حركة "حماس" بتوجيهات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ذكرت مصادر أمنية لوكالة الأناضول أنه تماشيًا مع الأهمية التي يوليها الرئيس أردوغان للقضية الفلسطينية، حافظت الاستخبارات التركية مع وزارة الخارجية على اتصالاتها مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة منذ بداية الأحداث في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضافت المصادر أن الاستخبارات التركية، لعبت دورًا تسهيليًا، وبذلت جهوداً دبلوماسية استخباراتية فعالة في هذا الصدد.

وأفادت بأن الاستخبارات التركية لعبت أيضا دورًا مهمًا في إجلاء المدنيين الفلسطينيين المصابين والمرضى وكذلك مواطنين أتراك كانوا في غزة، وتوسطت كذلك بإطلاق سراح بعض الأسرى الأجانب في غزة تلبية لطلبات المساعدة القادمة من الدول الأجنبية.

وأضافت المصادر أنه بناء على توجيهات الرئيس أردوغان واصلت الاستخبارات التركية التي تنسق مع نظيرتها التايلاندية منذ بداية الأحداث في غزة، اتصالاتها مع حماس بشأن الأسرى التايلانديين من أجل إطلاق سراحهم.

وأوضحت المصادر أنه نتيجة للدبلوماسية الاستخباراتية الفعالة التي نفذتها الاستخبارات التركية، تم اليوم الخميس إطلاق سراح 5 رهائن تايلانديين.

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