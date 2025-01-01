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اصابة 14 مواطنا بنيران الاحتلال غرب رام الله

الخميس 30 يناير 2025 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة 14 مواطنا بنيران الاحتلال غرب رام الله



رام الله/سما/

أصيب 14 مواطنا بالرصاص الحي والاختناق، إثر اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين في بلدة بيتونيا غرب رام الله.

وأفاد الهلال الأحمر، بأن طواقمه تعاملت مع 14 إصابة في محيط معتقل عوفر العسكري المقام على أراضي بيتونيا، 3 منها بالرصاص الحي، و3 بالمعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى 8 بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع.

وكان عشرات المواطنين تجمعوا بمحيط المعتقل، بانتظار الإفراج عن الدفعة الثالثة من المعتقلين من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، ضمن صفقة التبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

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