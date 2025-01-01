تركيا تدين قرار إسرائيل حظر أنشطة "الأونروا" في فلسطين

اسطنبول / وكالات/

أدانت وزارة الخارجية التركية، قرار إسرائيل حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي المحتلة.

وذكرت الخارجية التركية في بيان، اليوم الخميس، أن قرار إسرائيل حظر أنشطة "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يمثل انتهاكًا صارخا للقانون الدولي.

وقالت: "ندين هذه الخطوة التي تشكل مرحلة جديدة من سياسات الاحتلال والضم الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين قسرا من أراضيهم ومن الواضح أيضا أن إسرائيل تهدف من خلال هذا القرار إلى إلغاء حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة".

ولفتت إلى أن الأونروا تأسست عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتواصل أنشطتها بدعم قوي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وأكدت أن الوكالة أوصلت المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية إلى ملايين الفلسطينيين في أصعب الظروف، داعية المجتمع الدولي إلى الدفاع عن "الأونروا" واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق السلام الإقليمي "خلال هذه الفترة الحرجة".

وأوضحت أن تركيا ستواصل دعم الأونروا والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بكل حزم.