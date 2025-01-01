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اسرى الدفعة الثالثة يعانقون الحرية ..بينهم 32 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد

الخميس 30 يناير 2025 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرى الدفعة الثالثة يعانقون الحرية ..بينهم 32 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد



القدس المحتلة/سما/

أفرجت سلطات الاحتلال مساء اليوم عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين ضمن اتفاق التبادل بين إسرائيل وحركة حماس.

وذكرت مصادر فلسطينية ان من بين الأسرى المحررين 32 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد و48 أسيرا من أصحاب الأحكام العالية، بالإضافة إلى 30 أسيرا من الأطفال.

ووصلت حافلات الأسرى التي غادرت سجن عوفر الى بيتونيا فيما ذكرت مصادر مقدسية ان الأسرى المقدسيين وصلوا الى منازلهم بالقدس.

وذكرت مصادر محلية ان الاحتلال هدد عائلات الأسرى المفرج عنهم من الاحتفال بالتحرر.

وقمعت قوات الاحتلال الأهالي في بيتونيا بقنابل الغاز المسيل للدموع بالتزامن مع خروج حافلات الأسرى باتجاه مدينة رام الله.

وذكرت مصادر ان قوات الاحتلال منعت عددا من عائلات الأسرى المبعدين من السفر للقاء أبنائهم.

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