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الاحتلال يعلن منع الاسير زكريا الزبيدي من العودة الى مخيم جنين

الخميس 30 يناير 2025 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعلن منع الاسير زكريا الزبيدي من العودة الى مخيم جنين



القدس المحتلة / سما/

 أعلن جيش الاحتلال اليوم الخميس، منع الاسير زكريا الزبيدي من العودة الى مخيم جنين.
يشار الى أن الزبيدي من بين الأسرى المقرر الافراج عنهم اليوم ضمن صفقة تبادل الأسرى.

وقبل ساعات من الإفراج المتوقع عنه، اقتحمت قوات الاحتلال منزله في مدينة جنين ونكلت بأفراد عائلته.

وتعرض الزبيدي للعديد من عمليات الاغتيال، وكان لسنوات على رأس المطلوبين.

واتهمت قوات الاحتلال زكريا الزبيدي بالمسؤولية عن عدة عمليات منها عملية تفجير في مدينة تل أبيب أدت إلى مقتل مستوطنة إسرائيلية وإصابة 30 آخرين في يونيو 2004.

واعتقلت قوات الاحتلال الزبيدي عام 2019، وتمكن هو و5 من رفاقه (أيهم كممجي، ومناضل نفيعات، ومحمد ومحمود العارضة، ويعقوب قادري)، من انتزاع حريتهم في 11 أيلول/ سبتمبر 2021، حين قاموا بحفر نفق تحت سجن جلبوع المحصن.

وأعاد الاحتلال اعتقال الأسرى الستة، وحكم عليهم إضافة إلى أحكامهم السابقة، بالسجن الفعلي لمدة 5 سنوات وغرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيقل، مع وقف تنفيذ من 8 أشهر إلى 3 سنوات، إلى جانب التنكيل المتعمد بحقهم، عبر سياسة العزل الانفرادي، وإهمالهم طبيا، كما تعرضوا لعدة اعتداءات جسدية وضغط نفسي كبير من السجانين، وما زال هذا المسلسل العنصري مستمرا لغاية اليوم.

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