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طوباس تشيّع جثامين شهدائها العشرة

الخميس 30 يناير 2025 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
طوباس تشيّع جثامين شهدائها العشرة



طوباس / سما/

شيّعت جماهير غفيرة ببلدة طمون في طوباس اليوم الخميس، جثامين الشهداء العشرة إلى مثواهم الأخير.

وانطلق موكب التشييع من المستشفى التركي الحكومي في المدينة، إلى بلدة طمون حيث ألقيت عليهم نظرة الوداع من ذويهم ومحبيهم.

وجابت الجنازة شوارع البلدة وسط هتافات غاضبة، ومنددة بعدوان الاحتلال.

وعم الإضراب الشامل كافة مناحي الحياة في محافظة طوباس؛ تنديدا بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحق الشبان في طمون.

وكان طيران الاحتلال قصف، منتصف الليلة الماضية مجموعة من الشبان كانوا يتواجدون في ساحة أحد المنازل وسط البلدة، ما أسفر عن ارتقاء عشرة منهم، إضافة لإصابة شاب بجروح خطيرة.

والشهداء، هم: عبد اللّٰه محمود محمد بني عودة (22 عاما)، ومحمد مثقال فايز بني عودة (36 عاما)، وإبراهيم مثقال فايز بني عودة (33 عاما)، وأسامة معروف ذياب بني عودة (19 عاما)، ومنتصر علي محمد بني مطر (25 عاما)، وعبد الرحمن محمود نمر خطيب (20 عاما)، وعمر علي محمد بشارات (28 عاما)، وصالح خضر يوسف بني مطر (19 عاما)، وسليمان أحمد سليمان بشارات (22 عاما)، وجهاد ناصر يوسف بني مطر (18 عاما).

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