  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أنباء عن مقتل حارق القرآن “سلوان موميكا” بعد إصابته بأعيرة نارية داخل منزله في ستوكهولم

الخميس 30 يناير 2025 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
أنباء عن مقتل حارق القرآن “سلوان موميكا” بعد إصابته بأعيرة نارية داخل منزله في ستوكهولم



سما / وكالات /

قالت وسائل إعلام سويدية إن العراقي سلوان موميكا الذي حرق نسخا من المصحف، قتل بعد تعرضه لإطلاق نار في شقته بمدينة سودرتاليا السويدية، مساء الأربعاء.
وأفادت صحيفة “أفتونبلاديت” السويدية، الخميس، أن موميكا تعرض لإطلاق نار في منزله أثناء بثه المباشر على منصة “تيك توك”.
وبعد تلقي بلاغ، توجهت الشرطة إلى مكان الحادث، ووجدت موميكا ميتا، وبدأت عملية أمنية للقبض على المنفذ، بحسب الصحيفة.
يذكر أن موميكا ومواطنه سلوان نجم أحرقا نسخة من المصحف بحماية الشرطة أمام مسجد ستوكهولم في 28 يونيو/ تموز 2023، تزامنا مع أول أيام عيد الأضحى.

ولاحقا أحرق موميكا ونجم نسخة من المصحف وداسا على العلم العراقي عدة مرات أمام سفارة بغداد في ستوكهولم والبرلمان السويدي بحماية الشرطة.
واندلعت احتجاجات بعد أن أحرق موميكا نسخة من المصحف بحماية الشرطة في مالمو السويدية في 3 سبتمبر/ أيلول 2023، واعتقلت الشرطة 15 شخصا حاولوا منعه.
وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول 2023، نظم موميكا مظاهرة لدعم إسرائيل وسط ستوكهولم، حيث أحرق نسخة من المصحف والعلم الفلسطيني.
وفي 16 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأت محاكمة العراقيين موميكا ونجم، اللذين أحرقا نسخا من المصحف في السويد بتهمة ارتكاب جريمة كراهية.
وأعلنت محكمة منطقة ستوكهولم، في بيان، أن المتهمين يحاكمان بتهمة “ارتكاب جريمة كراهية ضد مجموعة عرقية أو قومية” بحرق نسخة من المصحف في أربع حوادث منفصلة.
وكان من المقرر أن تعلن المحكمة قرارها غدا الجمعة عند الساعة الحادية عشرة صباحا.

الأكثر قراءة اليوم

ترامب يتهم "حماس" بأمر غريب.. ما علاقة استخدام "الواقيات الذكرية" بصنع القنابل؟

تقرير: مبعوث ترامب يبحث مع مسؤولين إسرائيليين "ترحيل سكان غزة"

الجيش الإسرائيلي يعلن عن تنفيذ عمليات في غزة

إعلام أمريكي: المراحل المقبلة من وقف إطلاق النار في غزة تواجه عقبات خطيرة

جلسة سرية في "إسرائيل" حول آلية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر

بينهم 32 محكوما بالمؤبد.. الاحتلال يستعد للإفراج عن 110 أسرى الخميس

إدارة ترامب تفشل في تقديم أي دليل على صحة مزاعمها “السخيفة” بشأن استخدام “الواقيات الذكرية” بغزة لصنع القنابل

الأخبار الرئيسية

الإعلام العبري يكشف تفاصيل الخطة المطروحة لإدارة معبر رفح

IMG_8300

القسام تسلّم المجندة المحتجزة آغام بيرغر للصليب الأحمر..

قرار الاحتلال حظر "الأونروا" يدخل حيز التنفيذ اليوم..

اليوم 12 لوقف إطلاق النار: اكثر من نصف مليون نازح عادوا إلى شمال قطاع غزة..

محافظ شمال سيناء: معبر رفح سيفتتح خلال أيام بوجود أوروبي فلسطيني

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية