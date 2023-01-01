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ترامب يوقع أمرا تنفيذيا مُفاجئا يُتيح ترحيل الطلاب الذين يشاركون في مظاهرات داعمة لفلسطين

الخميس 30 يناير 2025 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا مُفاجئا يُتيح ترحيل الطلاب الذين يشاركون في مظاهرات داعمة لفلسطين



واشنطن / وكالات /

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أمرا تنفيذيا يتعلق بـ”مكافحة معاداة السامية”، يتيح ترحيل الطلاب الذين يشاركون في مظاهرات داعمة لفلسطين.
وذكر ترامب أنه وقع على أمر تنفيذي يضيف تدابير جديدة إلى الأمر التنفيذي الذي وقعه في عام 2019 بشأن مكافحة معاداة السامية، وفقا لمراسل الأناضول.
ويفتح الأمر التنفيذي الباب أمام ترحيل الطلاب الذين يدعمون فلسطين في الولايات المتحدة ويشاركون في احتجاجات مختلفة في هذا الإطار.
وادعى ترامب أن التمييز والتهديدات ضد الطلاب اليهود في الجامعات الأمريكية زادت بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ولفت إلى المظاهرات التي استمرت على مدى أشهر في عدة جامعات احتجاجا على الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.

وجاء في الأمر التنفيذي: “سنكافح معاداة السامية بقوة، وسنستخدم كل الأدوات القانونية المتاحة والمناسبة، ونحاسب مرتكبي الجرائم المناهضة للسامية والتحرش والعنف”.
وبموجب الأمر التنفيذي، يمكن لوزارة الخارجية ووزارة التعليم ووزارة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة العمل معا لإعداد تقارير عن الطلاب الأجانب الذين يشاركون في أنشطة معادية للسامية واتخاذ خطوات “إذا لزم الأمر” لترحيلهم.
وأشار نص الأمر التنفيذي إلى قسم من القانون الأمريكي ينص على أنه يمكن منع الرعايا الأجانب من دخول الولايات المتحدة لأسباب أمنية.
يذكر أن آلاف الطلاب في عدة جامعات أمريكية نظموا مظاهرات سلمية لعدة أشهر عام 2024 تستهدف إسرائيل والإدارة الأمريكية التي قدمت لها الدعم غير المشروط، مع استمرار الإبادة الجماعية التي ارتكبتها تل أبيب في غزة.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود

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