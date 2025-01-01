“سرايا القدس” تبث مقطعًا مصورًا لأسيرتين إسرائيليتين من المقرر إطلاق سراحهما الخميس ضمن اتفاق وقف النار
الخميس 30 يناير 2025 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة/سما/
بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقطع فيديو لأسيرتين إسرائيليتين من المقرر أن يتم إطلاق سراحهما اليوم الخميس في إطار الدفعة الثالثة لتبادل الأسرى، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.
ويظهر التسجيل الذي تم تصويره في مكان غير معروف الأسيرتين غادي موزيس وأربيل يهود وهما يعانقان واحدهما الآخر ويبتسمان.
وأكدت مصادر في حركتي حماس والجهاد الإسلامي أنه سيتم تسليم ثلاث أسرى إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اثنتان منهم في مدينة خان يونس جنوب غزة وأسيرة في مخيم جباليا عند قرابة الساعة الحادية عشرة من صباح الخميس بالتوقيت المحلي (9,00 ت غ).
وفي بيان قال الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة “أنهت سرايا القدس إجراءات تسليم اثنين من الأسرى الصهاينة المحتجزين لديها وهما أربيل يهود وجادي موزيس” وسيطلق سراحهما اليوم ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى في صفقة طوفان الأقصى لتبادل النار”.
وأقامت سرايا القدس منصة أحيطت بعشرات من عناصر سرايا القدس المسلحين، قرب منزل رئيس حماس في قطاع غزة يحيى السنوار الذي اغتالته القوات الإٍسرائيلية، في مخيم خان يونس، فيما أقامت كتائب القسام منصة في مخيم جباليا أحيطت بعشرات من عناصر القسام، في وسط مخيم جباليا.