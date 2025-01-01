اضراب شامل في طوباس

طوباس/سما/

أعلنت القوى الإسلامية والوطنية في طوباس اليوم الخميس، الإضراب الشامل ليشمل جميع مناحي الحياة في المحافظة، حدادا على أرواح شهداء مجزرة طمون.

وقصف جيش الاحتلال مساء الاربعاء، موقعا في بلدة طمون أسفر عن استشهاد 10 مواطنين.

وقالت وزارة الصحة إن الشهداء هم:

الشهيد عبد اللّٰه محمود محمد بني عودة (٢٢ عاماً)

الشهيد محمد مثقال فايز بني عودة (٣٦ عاماً)

الشهيد إبراهيم مثقال فايز بني عودة (٣٣ عاماً)

الشهيد أسامة معروف ذياب بني عودة (١٩ عاماً)

الشهيد منتصر علي محمد بني مطر (٢٥ عاماً)

الشهيد عبد الرحمن محمود نمر خطيب (٢٠ عاماً)

الشهيد عمر علي محمد بشارات (٢٨ عاماً)

الشهيد صالح خضر يوسف بني مطر (١٩ عاماً)

الشهيد سليمان أحمد سليمان بشارات (٢٢ عاماً)

الشهيد جهاد ناصر يوسف بني مطر (١٨ عاماً)