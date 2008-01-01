  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تحذير أممي من مخاطر مخلفات جيش الاحتلال في قطاع غزة

الخميس 30 يناير 2025 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحذير أممي من مخاطر مخلفات جيش الاحتلال في قطاع غزة



نيويورك/وكالات/

حذّر مدير دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في الأرض الفلسطينية المحتلة "لوك إيرفينغ"، من استمرار تهديد مخلفات جيش الاحتلال الإسرائيلي من ذخائر متفجرة وتأثيرها في حياة المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، حتى بعد بدء وقف إطلاق النار.

وأوضح إيرفينغ خلال مؤتمر صحفي أقيم في نيويورك، الليلة، أن الدائرة واجهت خلال الأشهر الـ14 الماضية أنواعا مختلفة من الذخائر، بما في ذلك القنابل الجوية والصواريخ والمقذوفات، مضيفا أن هذه الذخائر تسببت في مقتل وإصابة مدنيين، وعرقلت العمليات الإنسانية، مشيرًا إلى أن التقارير الأولية توثق 92 ضحية منذ أكتوبر 2023.

وأصدر تقرير أممي مشترك تحذيرا بشأن المخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن الركام الناتج عن الحرب في غزة، موضحا أن كميته تفوق جميع الحروب السابقة منذ 2008.

وأشار التقرير إلى أن الركام يشكل تحديا كبيرا بسبب انتشاره الجغرافي، ومستويات التلوث المتوقعة بالذخائر المتفجرة، بالإضافة إلى مخاطر الأسبستوس، خاصة في مخيمات اللاجئين.

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس الإيرلنديّ يُساوي بين فظائع النازيّة وجرائم إسرائيل بغزّة وساعر يصفه بالحقير والرخيص..

ترامب يتهم "حماس" بأمر غريب.. ما علاقة استخدام "الواقيات الذكرية" بصنع القنابل؟

تقرير: مبعوث ترامب يبحث مع مسؤولين إسرائيليين "ترحيل سكان غزة"

الجيش الإسرائيلي يعلن عن تنفيذ عمليات في غزة

إعلام أمريكي: المراحل المقبلة من وقف إطلاق النار في غزة تواجه عقبات خطيرة

بينهم 32 محكوما بالمؤبد.. الاحتلال يستعد للإفراج عن 110 أسرى الخميس

جلسة سرية في "إسرائيل" حول آلية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر

الأخبار الرئيسية

قرار الاحتلال حظر "الأونروا" يدخل حيز التنفيذ اليوم..

اليوم 12 لوقف إطلاق النار: اكثر من نصف مليون نازح عادوا إلى شمال قطاع غزة..

محافظ شمال سيناء: معبر رفح سيفتتح خلال أيام بوجود أوروبي فلسطيني

إدارة ترامب تفشل في تقديم أي دليل على صحة مزاعمها “السخيفة” بشأن استخدام “الواقيات الذكرية” بغزة لصنع القنابل

20250129081316

تقرير: مبعوث ترامب يبحث مع مسؤولين إسرائيليين "ترحيل سكان غزة"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية