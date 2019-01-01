"الإحصاء": انخفاض حاد في مؤشر أسعار المنتجين الشهر الماضي

رام الله/سما/

أظهرت بيانات رسمية صدرت، اليوم الخميس، تراجعا حادا في مؤشر أسعار المنتجين (أسعار السلع عند باب المصنع)، بنسبة 5.77% في كانون الأول الماضي، مقارنة مع شهر تشرين الثاني السابق له، فيما سجل ارتفاعا كبيرا بنسبة 35.42% على أساس سنوي مقارنة مع شهر كانون الأول 2023 جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة وتداعياته في الضفة.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي العام بلغ 165.87 خلال شهر كانون الأول 2024 مقارنة ﺒ 176.02 خلال شهر تشرين الثاني 2024 (سنة الأساس 2019 = 100).

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً بنسبة 5.87%، حيث بلغ 170.82 خلال شهر كانون الأول 2024 مقارنة ﺒ 181.48 خلال شهر تشرين الثاني 2024 (سنة الأساس 2019 = 100).

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً بنسبة 4.33%، حيث بلغ 119.68 خلال شهر كانون الأول 2024 مقارنة بـ 125.09 خلال شهر تشرين الثاني 2024 (سنة الأساس 2019 = 100).

ضمن الأنشطة الرئيسية، سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، التي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، انخفاضاً بنسبة 10.62%، وذلك نتيجة للانخفاض الحاد في أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة (الخضراوات) بنسبة 13.82%.

كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة (الفواكه) انخفاضاً بنسبة 9.61%.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني (اللحوم والبيض) انخفاضاً بنسبة 1.84%.

وسجلت أسعار مجموعة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، التي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج، انخفاضاً بنسبة 3.11% خلال شهر كانون الأول 2024 مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، التي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج، انخفاضاً بنسبة 0.46%.

في حين سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر، التي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج، استقراراً خلال شهر كانون الأول 2024.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية، التي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، ارتفاعاً نسبته 0.19%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع المنتجة ضمن أنشطة: صناعة منتجات المخابز بنسبة 3.04%، وصناعة المنتجات المعدنية الانشائية بنسبة 0.85%، وصناعة الحديد والصلب الأساسية بنسبة 0.80%، ونشاط تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 0.47%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع المنتجة ضمن أنشطة: الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 2.66%، صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بنسبة 1.96%، وصناعة الملابس بنسبة 0.98%، وصناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 0.68%.