اليوم 12 لوقف إطلاق النار: اكثر من نصف مليون نازح عادوا إلى شمال قطاع غزة..

غزة/سما/

يواصل النازحون من وسط وجنوب القطاع العودة إلى مدينة غزة.

وحسب الإعلام الحكومي ارتفع إلى اكثر من نصف مليون عددالعائدين إلى غزة والشمال معظمهم عادوا سيرا على الأقدام فيما عادت مئات السيارات عبر شارع صلاح الدين.

وواصل الاحتلال خروقاته لوقف إطلاق النار موقعا جرحى في صفوف المواطنين.

وقالت الصحة غزة انه وصل مستشفيات قطاع غزة 63 شهيدا (منهم 59 شهيدا انتشال، 2 شهيد متأثر بإصابته، 2 شهيد جديد) و 8 اصابات، خلال 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 47,417 شهيداو 111,571 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

واصيبت سيدة برصاص قناص إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين فى بلدة الشوكة شرق رفح جنوب قطاع غزة.

كما اصيب مواطن بالرصاص قرب حاجز نتساريم العسكري.

وجدد الاحتلال إطلاق النار في معظم أنحاء مدينة رفح جنوب القطاع.

واعتقلت زوارق الاحتلال الحربية صيادين اثنين من بحر مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.