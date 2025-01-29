  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اليوم 12 لوقف إطلاق النار: اكثر من نصف مليون نازح عادوا إلى شمال قطاع غزة..

الخميس 30 يناير 2025 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليوم 12 لوقف إطلاق النار: اكثر من نصف مليون نازح عادوا إلى شمال قطاع غزة..



غزة/سما/

يواصل النازحون من وسط وجنوب القطاع العودة إلى مدينة غزة.
وحسب الإعلام الحكومي ارتفع إلى اكثر من نصف مليون عددالعائدين إلى غزة والشمال معظمهم عادوا سيرا على الأقدام فيما عادت مئات السيارات عبر شارع صلاح الدين.
وواصل الاحتلال خروقاته لوقف إطلاق النار موقعا جرحى في صفوف المواطنين.
وقالت الصحة غزة انه وصل مستشفيات قطاع غزة 63 شهيدا (منهم 59 شهيدا انتشال، 2 شهيد متأثر بإصابته، 2 شهيد جديد) و 8 اصابات، خلال 24 ساعة الماضية.
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 47,417 شهيداو 111,571 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.
واصيبت سيدة برصاص قناص إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين فى بلدة الشوكة شرق رفح جنوب قطاع غزة.
كما اصيب مواطن بالرصاص قرب حاجز نتساريم العسكري.
وجدد الاحتلال إطلاق النار في معظم أنحاء مدينة رفح جنوب القطاع.
واعتقلت زوارق الاحتلال الحربية صيادين اثنين من بحر مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس الإيرلنديّ يُساوي بين فظائع النازيّة وجرائم إسرائيل بغزّة وساعر يصفه بالحقير والرخيص..

ترامب يتهم "حماس" بأمر غريب.. ما علاقة استخدام "الواقيات الذكرية" بصنع القنابل؟

تقرير: مبعوث ترامب يبحث مع مسؤولين إسرائيليين "ترحيل سكان غزة"

بينهم 32 محكوما بالمؤبد.. الاحتلال يستعد للإفراج عن 110 أسرى الخميس

إعلام أمريكي: المراحل المقبلة من وقف إطلاق النار في غزة تواجه عقبات خطيرة

الجيش الإسرائيلي يعلن عن تنفيذ عمليات في غزة

جلسة سرية في "إسرائيل" حول آلية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر

الأخبار الرئيسية

محافظ شمال سيناء: معبر رفح سيفتتح خلال أيام بوجود أوروبي فلسطيني

إدارة ترامب تفشل في تقديم أي دليل على صحة مزاعمها “السخيفة” بشأن استخدام “الواقيات الذكرية” بغزة لصنع القنابل

20250129081316

تقرير: مبعوث ترامب يبحث مع مسؤولين إسرائيليين "ترحيل سكان غزة"

photo_2025-01-29_22-25-06

10شهداء وعدة إصابات في قصف للاحتلال على طمون

679a950e4236045fcd6bab8e

إعلام أمريكي: المراحل المقبلة من وقف إطلاق النار في غزة تواجه عقبات خطيرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية