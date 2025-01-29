طقس فلسطين : أجواء صافية ومعتدلة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، صافياً ومعتدلا في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية، الرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعةوالبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد الجمعة غائماً جزئياً وباردا في المناطق الجبلية باردا نسيبًا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح. شمالية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم السبت المقبل غائماً جزئياً وباردا نسيبًا خاصة المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نسيبًا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.