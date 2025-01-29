  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بوليفيا: مقترح الترحيل القسري للشعب الفلسطيني جريمة حرب وضد الإنسانية

الخميس 30 يناير 2025 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوليفيا: مقترح الترحيل القسري للشعب الفلسطيني جريمة حرب وضد الإنسانية



لاباز/وكالات/

جددت دولة بوليفيا المتعددة القوميات تأكيد تضامنها ودعمها للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، وإدانتها لأي محاولة لترحيله القسري.

وقالت وزارة الخارجية البوليفية في بيان، الأربعاء، إنمقترح الترحيل القسري للشعب الفلسطيني من أرضه وحرمانه من هويته الوطنية وحقوقه الأساسية، يشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي ومعاهدة جنيف الرابعة، ويُعدّ جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، معتبرة هذه الأفعال جزءا من استراتيجية ممنهجة لاقتلاع الشعب الفلسطيني من وطنه وتقوية لسلطات الاحتلال، وأنها تغلق الأبواب أمام أي حل سلمي.

وأضافت الخارجية أن حكومة بوليفيا تدعم الشعب الفلسطيني في مقاومته لبقائه على تراب وطنه مدافعا عن حقوقه المشروعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأكدت بوليفيا التزامها واعترافها المطلق بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وستستمر بدعم نضال الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره والعيش بسلام وكرامة.

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس الإيرلنديّ يُساوي بين فظائع النازيّة وجرائم إسرائيل بغزّة وساعر يصفه بالحقير والرخيص..

ترامب يتهم "حماس" بأمر غريب.. ما علاقة استخدام "الواقيات الذكرية" بصنع القنابل؟

تقرير: مبعوث ترامب يبحث مع مسؤولين إسرائيليين "ترحيل سكان غزة"

بينهم 32 محكوما بالمؤبد.. الاحتلال يستعد للإفراج عن 110 أسرى الخميس

إعلام أمريكي: المراحل المقبلة من وقف إطلاق النار في غزة تواجه عقبات خطيرة

جلسة سرية في "إسرائيل" حول آلية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر

الجيش الإسرائيلي يعلن عن تنفيذ عمليات في غزة

الأخبار الرئيسية

اليوم 12 لوقف إطلاق النار: اكثر من نصف مليون نازح عادوا إلى شمال قطاع غزة..

محافظ شمال سيناء: معبر رفح سيفتتح خلال أيام بوجود أوروبي فلسطيني

إدارة ترامب تفشل في تقديم أي دليل على صحة مزاعمها “السخيفة” بشأن استخدام “الواقيات الذكرية” بغزة لصنع القنابل

20250129081316

تقرير: مبعوث ترامب يبحث مع مسؤولين إسرائيليين "ترحيل سكان غزة"

photo_2025-01-29_22-25-06

10شهداء وعدة إصابات في قصف للاحتلال على طمون

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية